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遺產規劃、給家人的話....建議提前為自己準備的「告別清單」

聯合新聞網／ 綜合報導
《聯合新聞網》整理了離世前需要做的事。圖／Ingimage
《聯合新聞網》整理了離世前需要做的事。圖／Ingimage

死亡」是每個人都要面對的課題。離世前，人世間的家人、朋友、愛人都會如同過眼雲煙般浮現，難免會捨不得，會徬徨、會恐懼，但又必須得面對。那麼在離世前，可以做哪些準備，讓親朋好友不會措手不及呢？《聯合新聞網》整理了離世前需要做的事，包括自書遺囑的寫法、告別式規劃和臨終前需準備的清單，幫助民眾在離世前提前規劃。

自書遺囑

如果死亡前沒有立下「遺囑」，進而造成繼承上的問題，家人們勢必會很頭疼。最簡單的方式就是「自書遺囑」，遺囑和遺書不同，遺囑是具有「法律效力」的文件，囑咐繼承人的財產分配，要寫的內容包括財產清單、遺產安排方式與分配比例，以下是遺囑範例：

立遺囑人○○○，民國○○年○月○日生，○○市人，身分證字號○○○○○○○，依民法規定，遺囑內容如下：

一、不動產部份：

(一)位於○○市○○區○○段○○地號土地及地上建物〈門牌號碼○○○○〉○樓住宅，所有持分由長子○○○單獨全部繼承。

二、動產部份：

(一)本人所有股票及名下汽車由長女○○○〈民國○○年○月○日生，○○市人，身分證字號○○○〉單獨全部繼承。

(二)銀行存款及其他一切財產，由長子及長女平均繼承。

三、指定配偶○○為遺囑執行人。

四、遺產分配照上述

立遺囑人：○○○〈親自簽名〉 中華民國○○年○月○日

臨終前清單

為自己列一份「非醫療」清單，分為「私人物品」和「財務物品」，幫助家人們更迅速整理你的遺物。

私人物品：分類處理（或可捐給慈善機構）

衣服

手飾

手錶

文件

照片

紀念品、藝術品

家人在整理私人物品時可能會有巨大的心理壓力，建議留下一些具有「特殊意義」的衣物，其餘的可捐給慈善機構，具有珍貴意義的紀念品，例如一起出國遊玩的照片、小飾品則要妥善保管，放在特定櫃子中，或是將這些物品拍照起來，避免遺失。

財務物品：讓家人更好整理

遺囑

授權書

出生與結婚證明

戶口名簿

房產契約或租屋合約

保險單

債務或貸款

銀行帳戶清冊

以上重要文件都與家人處理後事有直接關係，建議放在同一個地方，例如保險櫃或書櫃，且兩類物品不能混在一起擺放，否則家人將很難從雜物中很快找出申請死亡證明所需的文件，此外，財務物品千萬不能讓其他人輕易拿到，尤其是銀行密碼，否則可能會造成家人困擾。

提前規劃告別式

告別式是以「告別」為目的，也是自己在人間最後的舞台，提前做好規畫，不只能與親友好好告別，也是讓自己在合乎心意與信仰的舞台完美謝幕。以下是可提前準備的事物：

相片

生活上點滴，平時多收集收集相冊作為日後紀念，並準備半身正面彩色照（放大12吋）做為遺照在葬禮懸掛。

生平記錄

包括出生年月日，出生地，兄弟子女情形、就學經過、就業經過、成長、專長、特殊回憶等。

給家人的話

留給家人的座右銘、教導期望等，可以錄音、錄影、寫信等方法保留。

臨終時穿的衣服

準備一套自己喜歡、離開時想穿著的衣服，以及過世後穿的壽衣。

告別式形式

主要分為「佛教」和「基督教」，兩者在告別式的流程有所不同，根據自身宗教信仰，選擇適合自己的流程。此外也可事先安排現場播放的音樂、擺放的花朵等。

葬禮形式

提前為自己選擇長眠地點。台灣常見有火葬與土葬方式，近年也有「環保葬」，如樹葬、植存、花葬、海葬、灑葬，可以提前與家人商量希望的安葬方式，並看好安眠地點、或購置墓地、塔位。

「有了死亡，生命也才有了意義」，沒有人能選擇自己的出生，更沒人能拒絕死亡，但在人世間所經歷的風風雨雨、形形色色，都是每個靈魂繪製出，只屬於自己最美麗的畫作。提前為死亡做準備，丟棄沒必要的物品，留下重要的東西，不僅能讓家人避免麻煩，更是自己曾經到過世界最好的證明。

死亡 遺囑

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