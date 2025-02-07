環境部下午召開2030減碳目標公聽會 環團批：喊喊口號

環境部今天下午將召開第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會，多個關心溫室氣體排放議題的團體在環境部門口召開記者會，呼籲環境部依法公布2026年到2030年的國家階段管制目標、提高國家溫室氣體減量目標，並揭露協和電廠若改建大型燃氣火力電廠，反而會增加碳排，政府應提出真正的減排方案，而非犧牲生態，改建碳排更高且有「碳鎖定」效應，漂綠的燃氣火力電廠。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，協和電廠現況僅剩共100萬瓩的兩部機組，且因空汙管制、發電成本及設備老舊等因素，長期低度運轉，2023年使用率分別僅28.69%及26.52%。2020至2023年溫室氣體平均年排放量211萬噸，改建260萬瓩大型然氣火力電廠後，溫室氣體年排放量增為623萬噸，將近現況3倍，碳排不減反大增。

且協和電廠改建完工已經2032年底，蔡雅瀅說，2032距離2050淨零已經很近，等於完工就差不多進入淘汰階段，但政府已經投入1218億改建協和電廠，想必會捨不得投資浪費，續用高碳排的化石燃料設施，這不僅牴觸逐步降低化石燃料依賴的法定義務，並將因「碳鎖定效應」，拖累國家減碳腳步。

她說，政府若真有減排的決心，應盡早除役原定去年12月除役的協和3、4號燃油機組；並應將開發協和四接的龐大經費，轉投入深度節能、能源管理及再生能源等更永續的方案，這樣才是真行動，而不是喊喊口號。環境部公布的2030減碳目標怎麼算出來的，至今沒有說明，今天的公聽會，等於是資訊不足下的公民參與，一點意義都沒有。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯則說，依氣候法第10條第1項規定，階段管制目標是「5年為一期」，過去第一期及第二期也都是公布5年的階段管制目標，但環境部這次草案卻只有公布2030年單年度的管制目標，顯然不符合氣候法第10條第1項的規定，也與第一期及第二期的公告內容不一致。

黃馨雯說，國家減量目標不是訂來博取名譽的，而是訂來努力落實，對抗氣候變遷。我國2020年減量目標為2%，2025年為10%，以線性減量方式檢視，每年應減量1.6%，但2021年及2022年的資料皆顯示我國減量進度嚴重落後。因此，環境部應說明第二期階段管制目標落後之加速改善方案，以達成2025年減量10%的目標。

荒野保護協會專員黃嘉瑩也說，政府提出的第三期溫室氣體階段管制目標，能源與製造部門並無利用經濟模型納入社會經濟、能源、水資源、農業、土地利用與氣候系統的綜合評估，欠缺科學依據，且減碳行動計畫仍停留在傳統開發思維，僅聚焦於容易量化、易於達成的減碳手段，卻缺乏對部門管理事項的全面盤點，28±2%的目標因此遠低於「格拉斯哥氣候協議」要求的2030年減碳45%目標，顯示政府在減碳力度上仍然缺乏決心與行動力。

基隆市野鳥學會常務理事鄭暐表示，從桃園三接、基隆四接、台中五接到高雄七接爭議，顯然是我國能源轉型的照妖鏡，政府犧牲生態的偽環境永續，僅個別審查開發案，刻意忽略重大開發案對環境、社會的連動影響，迴避了天然氣用量暴增、碳排總量不減、甲烷逸散更多的總體性評估等。

基隆市議員陳冠羽進一步說，環境部在農曆年前召開四接環評小組初審，環境部長彭啓明更宣稱自己不是經濟部的小弟，但經歷了初審沒有實質討論，而是建議通過及不同意開發兩案併陳送大會，彭啓明說的專業審查、擴大參與形同作廢，坐實了「小弟說」。他認為四接案最快4、5月就會提大會討論，環境部應提出政策環評，給基隆人一個不用吸空汙的機會，也不會滅殺北北基產業發展。

黃嘉瑩表示，真正的減碳行動應從能源結構與產業政策同步著手，而非僅限於短期與局部性的減碳措施。政府若要展現對2050淨零排放的承諾，就應將政策方向導向與自然資源共榮的再生能源與產業升級，確保減碳、棲地保護雙贏。