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全台急凍 兩類人當心中風 「染流感也上榜」醫說明原因

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
民眾可透過「中風快速測試」（FAST）判別是否出現腦中風。圖取自國健署官網
民眾可透過「中風快速測試」（FAST）判別是否出現腦中風。圖取自國健署官網

今天開始入冬第三波寒流逐漸南下，預計影響到下周一清晨，明天清晨、周日清晨影響將最明顯，台灣腦中風學會示警，有兩類人要當心腦中風風險，分別是感染流感的人和氣喘患者。

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎離世，引發民眾對流感疫情關注，紛紛搶打疫苗，醫師提醒，感染流感後的15天內，每10個人中，就有至少1人可能會中風，需特別注意；氣喘患者在寒冷天氣中也很容易中風，較無氣喘者風險高1.3倍。

衛福部疾管署指出，自2024年10月以來，本流感季累計667例流感併發重症病例，其中132例死亡，社團法人台灣腦中風學會理事長陳龍指出，流感病毒會引發全身性發炎反應，可能導致血管內皮損傷，增加血栓形成的風險，2019年國際中風會議發表的一項研究指出，感染流感後的15天內，每10個人中，就有至少1人可能會中風。

陳龍近期收治1位無慢性病史的60歲婦人，感染流感後出現咳嗽、流鼻涕、頭痛、頭暈、肌肉痠痛等症狀，後來在家中右手無法拿住杯子，而且照鏡子時發現臉看起來有些歪斜，懷疑是腦中風徵兆，緊急送醫後推測，可能是因為流感造成血管發炎引起小中風，所幸及時治療後恢復良好。

腦中風是台灣十大死因之一，每年約有1萬2371人因腦血管疾病喪失生命，陳龍指出，高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，這些都是腦中風的危險因子，每延後1分鐘就醫治療，將會造成190萬個腦細胞死亡，無論何種原因引起的中風，都應該對「中風徵兆」保持警覺，把握4.5小時黃金治療時間，快打119才能啟動醫療快速通道，減少急診檢傷和照會腦中風團隊時間。

另外，台灣中風登錄資料庫數據指出，每10個病人在中風一個月後就有6人面臨無法工作、長期臥病及長照相關問題，對個人、家庭與社會都是一大負擔，把握心血管疾病規律服藥、外出時穿戴保暖衣物，避免溫差過大、多攝取蔬菜水果，減少高鹽高脂食物、定期運動（但應避免在極端天氣下進行劇烈運動）等原則，可降低腦中風風險。

陳龍說，曾有位同時有高血壓、糖尿病和高血脂的70歲阿公，早餐後進房間休息，家屬發現阿公長時間未出房間，進入房間後發現他講話不清楚、半身癱瘓，家屬在出現症狀2小時內就撥打119送醫，及時經血栓溶解劑治療後，預後良好，住院期間更發現有心房顫動，隨後安排了新型口服抗凝血劑治療，原本半側肢體無法使力、說話含糊不清的阿公，年後回診時已能與醫師正常對談。

在黃金4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，打通栓塞的血管，可降低失能和死亡風險，民眾可透過「中風快速測試」（FAST）來判斷：

※微笑（Face）：一側的眼睛無法完全閉合，或一側的嘴巴下垂，導致臉部表情不對稱。

※舉手（Arm）：無法舉起一隻手臂，或在舉起後手臂會不自主地下垂；又或是行走時，腿部會感到沉重無力，甚至可能突然跌倒。

※說你好（Speech）：說話含糊不清，難以讓人理解，無法清楚地表達自己想說的話，甚至可能說不出話來。

※快打119（Time）：撥打119就是急救的開始！一旦經緊急救護員判定疑似腦中風，將會啟動醫療快速通道，大幅減少急診檢傷和照會院內腦中風團隊的時間。

流感病毒 腦中風 風險

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