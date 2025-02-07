寒流來了！ 全台劇烈降溫 新北下午出現9.4度極端低溫

寒流南下，北台灣降溫有感。根據中央氣象署觀測資料顯示，本島平地最低溫是今天下午1時36分，新北市富貴角測站9.4度，其次低溫是新北市石門測站下午1時出現10.5度。

氣象署已經發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫持續下降，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今傍晚起彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。