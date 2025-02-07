流感疫苗打氣趨緩？昨接種數降6成 全台剩2.5萬劑

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院昨日緊急拍板增購10萬劑流感疫苗後，卻出現緩打潮？根據疾管署統計，昨天流感疫苗接種量1.8萬劑，跟前一天相比減少6成。疾管署發言人曾淑慧指出，全台目前仍剩餘約2.5萬劑公費流感疫苗，另有200萬餘人份公費抗病毒藥劑。

本流感季疾管署公費採購658萬劑疫苗，並且各縣市代購20萬劑，合計678萬劑，為歷年最多的流感疫苗採購量。從去年10月、11月分階段提供給較高風險的民眾公費接種，但去年發生國光疫苗變色事件，以及颱風假影響，直到去年底流感疫苗打氣跟上一個流感季相比仍有50萬計的差異，因此在今年開始才開放全民接種，當時仍有約80萬劑。

本周受到大S事件影響，流感疫苗打氣飆升，民眾搶打疫苗，甚至出現跑了多家診所卻撲空的窘境，疫苗供不應求。根據統計，周一（3日）接種5萬劑、周二（4日）接種7.3萬劑、周三（5日）4.6萬劑、周四（6日）1.8萬劑，全台目前僅剩下2.5萬劑公費流感疫苗。

為提升較高風險族群接種率，減少重症與死亡，行政院昨日緊急加購10萬劑疫苗，預計20日開放給長者、孕婦、禽畜業者等高風險對象接種。曾淑慧說，現在會找有疫苗製造許可證的廠商討論購買，並且跟地方衛生局討論如何分配疫苗。

另為目前仍屬於流感疫情高峰，疾管署自去年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。目前公費藥劑仍有約200萬人分。