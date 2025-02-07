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明年流感疫苗要再多買？ 醫提「這現象」可不用

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師指出，這次搶打的民眾，有些其實本身已符合先前開放的公費資格，新一季採購數量不必特別增加。圖為流感疫苗接種示意圖。本報資料照片
醫師指出，這次搶打的民眾，有些其實本身已符合先前開放的公費資格，新一季採購數量不必特別增加。圖為流感疫苗接種示意圖。本報資料照片

近期民眾搶打流感疫苗，中央昨拍板再採購10萬劑，最快本月20日供11類高風險對象公費施打。醫師表示，打疫苗這件事醫師說破嘴，可能都比不上民眾周邊親友或自己感染，又或這次名人病逝新聞讓民眾有感，雖10萬劑到貨後，打氣可能已下降，但仍建議民眾施打提升保護力。

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝日本，讓許多民眾紛紛搶打流感疫苗，衛福部疾管署昨提報行政院緊急同意增購10萬劑流感疫苗，接下來會邀請本流感季有供貨的5家疫苗廠商討論供貨狀況，疫苗最快2月20日提供民眾接種，對象為長者、孕婦、禽畜業者等11類高風險對象；；疾管署統計，昨天全國公費流感疫苗接種約1.8萬劑疫苗，剩餘約2.5萬劑。

開業耳鼻喉科醫師柯仁弘說，受到過去幾年新冠肺炎疫苗接種影響，大家對打疫苗有點疲乏，現在等於把過去一整個月的量，集中在2、3天內打完，而現在所以有這麼多人搶打，主要是因為新聞事件仍持續進行中。

柯仁弘表示，站在醫師立場，防治流感最好的手段本來就是接種疫苗，雖然因為發生讓人遺憾的事件，但提升了國人預防接種意識。流感的流行季節通常在農曆年前後，現在幾乎進入尾聲，很多流感疫苗廠已經斷貨，但從政府的角度，大家都反應打不到，必須有所回應。

柯仁弘指出，有人問會不會待10萬劑疫苗到貨後，民眾打氣已經減少？的確有可能，後續也可能開放全年齡公費施打；至於現在因為出現上呼吸道感染症狀，還在觀望的民眾，只要沒有發燒，還是可和醫師討論是否接種流感疫苗。觀察這幾年，受新冠肺炎疫情後免疫負債影響，導致流感等各種呼吸道疫情持續發生，流感去年就持續了一整年。

至於下一次流感疫苗的採購數量，柯仁弘表示，這次是一次性事件，今年應統還是照正常採購量，因為這次搶打的民眾，有些其實是先前就符合公費資格的對象，但會來打疫苗的民眾，很多人都是因為自己或家人得過流感，知道有多不舒服，或者像這次因為有新聞事件影響。

新冠肺炎 流感疫苗 醫師

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