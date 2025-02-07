快訊

築間湯鍋飄「蟲」！消費者腹瀉爆料 業者致歉、免單

真的唱不了！CNBLUE忍痛宣布「高雄場延期」

ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫被高薪挖角？知情者曝動向：診所不會花70萬挖人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢昨天在自己的新書發表會提到，新竹台大分院有4名神經外科醫師，被70萬高薪挖角，暴露健保錯置，年輕醫師「用腳投票」離開救命科別；圖為新竹台大分院。本報資料照片
台大醫院院長吳明賢昨天在自己的新書發表會提到，新竹台大分院有4名神經外科醫師，被70萬高薪挖角，暴露健保錯置，年輕醫師「用腳投票」離開救命科別；圖為新竹台大分院。本報資料照片

台大醫院院長吳明賢昨天在自己的新書發表會提到，新竹台大分院有4名神經外科醫師，被70萬高薪挖角，暴露健保錯置，年輕醫師「用腳投票」離開救命科別。此話在醫界投下震撼彈，引發正反論述，一名知情人士指出，4名離開台大新竹分院的醫師，有人仍從事神經外科工作，也有人是被調回台大總院。

吳明賢昨提到，年輕醫師倍高薪吸引，選擇離開本業，對醫療體系是一大損失，且自己當院長的薪水也沒有70萬，盼制度改變，讓更多年輕醫師選擇救命科別從業。

但有知情人士指出，台大新竹分院離職的4位醫師，有人被調回總院，有人至成大醫院神經外科任職，有人轉戰診所服務慢性疼痛患者，另一人轉行目前任職地點不明，但「有常識的人都知道，除非名氣夠響亮，一般診所不會用70萬高薪挖角醫師。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，神經外科醫師若手術量大，在私立財團法人醫院，每月月薪70萬並不少見，甚至「只能算是還好、一般」，但因薪資制度差異，在公立醫院醫師薪資要達70萬元，確實不常見。

洪子仁表示，年輕醫師不願走救命、急診科別，是健保給付與醫師承擔的風險沒有成比例導致，年輕醫師不願從事高風險、報酬不成比率科別，不少人擔任重症醫師一段時間，就轉而至醫美中心等風險程度較低，待遇還不錯，但生活品質明顯提升的科別，不必再24小時待命，或承擔醫療事故、醫療糾紛風險。

知情人士也提到，醫院醫師必須隨時待命，半夜接到電話就必須出門處理瀕死病人，或動手術幫病人打通血管，這已導致神經外科、心臟科等急重難科醫師，幾乎人人都有幻聽，主治醫師未納入勞基法保障工時，所以即使半夜待命、出勤，隔天仍要繼續看門診、查房。

「為何以前的醫師可以，現在不行？」知情人士說，老一輩醫師強調「醫德」，但卻犧牲了自身健康、與家人相處，年輕一輩醫師，希望工作有安全保障、被尊重，也重視生活與工作的平衡，若一再強調醫德，反而會讓更多醫師轉行，最終恐讓「學霸不選醫學系」，醫學系門檻降低，台灣走向公醫制，薪水「餓不死，但只能勉強到中產階級程度。」

台大醫院 醫師 風險

延伸閱讀

台大院長曝醫師為70萬薪出走 蘇一峰：該檢討的是國家醫療制度

2025台北國際書展／前副總統陳建仁蒞臨愛徒新書發表會　吳明賢活出行俠仗醫生命之道

影／台大院長吳明賢新書「行俠仗醫」 許金川讚：醫界新約聖經

「行俠仗醫 以醫弘道」台大院長吳明賢明下午簽書見粉絲

相關新聞

築間湯鍋飄「蟲」！消費者腹瀉爆料 業者致歉、免單

築間幸福鍋物台中大甲店食安出包，情侶用餐，卻發現湯鍋飄了許多黑色小蟲，當下嚇壞，返家後腹瀉，認為知名連鎖鍋物不應如此輕忽...

影／高雄肉粽老店傳肥大「米奇」亂竄 衛生局出手了

高雄一家肉粽老店飄香50多年，且24小時營業成為宵夜首選，不料昨天深夜有買宵夜的民眾，驚見店內有肥大老鼠亂竄，讓他倒盡胃...

第3波寒流來了！ 由北而南轉冷探4度低溫 大屯、七星山頂有機會飄雪

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，大雨：基隆北海岸、宜蘭縣。

流感疫苗打氣趨緩？昨接種數降6成 全台剩2.5萬劑

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院昨日緊急拍板增購10萬劑流感疫苗後，卻出現緩打潮？根據疾管署統計...

台大醫被高薪挖角？知情者曝動向：診所不會花70萬挖人

台大醫院院長吳明賢昨天在自己的新書發表會提到，新竹台大分院有4名神經外科醫師，被70萬高薪挖角，暴露健保錯置，年輕醫師「...

北市降溫了！這2區恐8℃以下 陽明山區降雪機率六至七成

台北市政府中午發布寒流低溫提醒，受到此波寒流影響，北市溫度已明顯下滑。另明天清晨氣溫最低，平地局部地區可能出現8℃以下低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。