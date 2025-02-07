台大醫被高薪挖角？知情者曝動向：診所不會花70萬挖人

台大醫院院長吳明賢昨天在自己的新書發表會提到，新竹台大分院有4名神經外科醫師，被70萬高薪挖角，暴露健保錯置，年輕醫師「用腳投票」離開救命科別。此話在醫界投下震撼彈，引發正反論述，一名知情人士指出，4名離開台大新竹分院的醫師，有人仍從事神經外科工作，也有人是被調回台大總院。

吳明賢昨提到，年輕醫師倍高薪吸引，選擇離開本業，對醫療體系是一大損失，且自己當院長的薪水也沒有70萬，盼制度改變，讓更多年輕醫師選擇救命科別從業。

但有知情人士指出，台大新竹分院離職的4位醫師，有人被調回總院，有人至成大醫院神經外科任職，有人轉戰診所服務慢性疼痛患者，另一人轉行目前任職地點不明，但「有常識的人都知道，除非名氣夠響亮，一般診所不會用70萬高薪挖角醫師。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，神經外科醫師若手術量大，在私立財團法人醫院，每月月薪70萬並不少見，甚至「只能算是還好、一般」，但因薪資制度差異，在公立醫院醫師薪資要達70萬元，確實不常見。

洪子仁表示，年輕醫師不願走救命、急診科別，是健保給付與醫師承擔的風險沒有成比例導致，年輕醫師不願從事高風險、報酬不成比率科別，不少人擔任重症醫師一段時間，就轉而至醫美中心等風險程度較低，待遇還不錯，但生活品質明顯提升的科別，不必再24小時待命，或承擔醫療事故、醫療糾紛風險。

知情人士也提到，醫院醫師必須隨時待命，半夜接到電話就必須出門處理瀕死病人，或動手術幫病人打通血管，這已導致神經外科、心臟科等急重難科醫師，幾乎人人都有幻聽，主治醫師未納入勞基法保障工時，所以即使半夜待命、出勤，隔天仍要繼續看門診、查房。

「為何以前的醫師可以，現在不行？」知情人士說，老一輩醫師強調「醫德」，但卻犧牲了自身健康、與家人相處，年輕一輩醫師，希望工作有安全保障、被尊重，也重視生活與工作的平衡，若一再強調醫德，反而會讓更多醫師轉行，最終恐讓「學霸不選醫學系」，醫學系門檻降低，台灣走向公醫制，薪水「餓不死，但只能勉強到中產階級程度。」