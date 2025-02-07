快訊

築間湯鍋飄「蟲」！消費者腹瀉爆料 業者致歉、免單

真的唱不了！CNBLUE忍痛宣布「高雄場延期」

ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎

電子煙不只傷身 國健署：爆炸恐傷手腿、生殖器

中央社／ 台北7日電

美國有15歲男性日前因電子煙爆炸致手指截肢。衛福部國健署今天提醒，電子煙除吸食危害健康、有違法之虞，更有爆炸風險，過往案例最常造成大腿、手部、生殖器和臉部燒傷。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿指出，近日美國加州有名15歲男孩，因電子煙爆炸導致手掌上的骨頭裸露在外、手指被截肢，並且臉部嚴重受傷。在2018年更曾有新聞報導電子煙爆炸後，碎片進入大腦，導致個案死亡的事件。

電子煙爆炸引起的燒傷，國健署說明，嚴重程度以2度，及2度和3度燒傷組合為主；除了燒傷可能留下明顯疤痕，更可能導致功能喪失。此外，爆炸也可能造成手、臉、眼睛、嘴等部位的多種嚴重傷害，加上多數爆炸發生在口袋中，更可能導致大腿及生殖器受傷。

除身體上的傷害，國健署表示，電子煙爆炸還可能引起火災，造成更大危險。去年9月1架從希臘克里特島（Crete）飛往英國蓋特威克（Gatwick）的飛機正準備要起飛時，機上1個裝有電子煙的袋子突然爆炸，引發機上236名乘客緊急撤離，飛機冒出巨大的紅光和火焰，之後傳出濃濃黑煙。

國健署引用美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，大部分電子煙含有具高度成癮性的尼古丁，影響青少年大腦發育。電子煙釋出的甲醛、乙醛、超細微粒、重金屬等有毒、致癌物質，則可能引發阻塞性細支氣管炎，並造成腦、心、肺、肝、腎等器官損害。

世界衛生組織（WHO）更在2024年指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據越來越多，亦無法證明有助戒菸。

國健署表示，民國112年青少年吸菸行為調查及111年國人吸菸行為調查結果顯示，青少年電子煙使用率約為4.8%；而18歲以上電子煙使用率為1.4%（男1.8%、女1%），推估共約有18.5萬多民眾使用電子煙。

國健署長吳昭軍提醒，112年修正施行「菸害防制法」新法，全面禁止包含電子煙在內之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，使用者最高處新台幣1萬元，提醒民眾電子煙「三不政策」，不嘗試、不購買、不推薦，以免傷了荷包又傷身。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 爆炸 電子煙

延伸閱讀

吞雲吐霧請注意 電子煙爆炸頻傳 大腿、生殖器最常被炸

年花2億！胃癌明年起列正式公費篩檢項目 受惠對象曝

搭船返小琉球吸電子煙…男不肯下船、精神萎靡 海巡查獲喪屍煙彈送辦

出國旅遊注意 攜帶加熱菸、電子煙回台最高罰500萬元

相關新聞

築間湯鍋飄「蟲」！消費者腹瀉爆料 業者致歉、免單

築間幸福鍋物台中大甲店食安出包，情侶用餐，卻發現湯鍋飄了許多黑色小蟲，當下嚇壞，返家後腹瀉，認為知名連鎖鍋物不應如此輕忽...

影／高雄肉粽老店傳肥大「米奇」亂竄 衛生局出手了

高雄一家肉粽老店飄香50多年，且24小時營業成為宵夜首選，不料昨天深夜有買宵夜的民眾，驚見店內有肥大老鼠亂竄，讓他倒盡胃...

第3波寒流來了！ 由北而南轉冷探4度低溫 大屯、七星山頂有機會飄雪

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，大雨：基隆北海岸、宜蘭縣。

流感疫苗打氣趨緩？昨接種數降6成 全台剩2.5萬劑

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院昨日緊急拍板增購10萬劑流感疫苗後，卻出現緩打潮？根據疾管署統計...

台大醫被高薪挖角？知情者曝動向：診所不會花70萬挖人

台大醫院院長吳明賢昨天在自己的新書發表會提到，新竹台大分院有4名神經外科醫師，被70萬高薪挖角，暴露健保錯置，年輕醫師「...

北市降溫了！這2區恐8℃以下 陽明山區降雪機率六至七成

台北市政府中午發布寒流低溫提醒，受到此波寒流影響，北市溫度已明顯下滑。另明天清晨氣溫最低，平地局部地區可能出現8℃以下低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。