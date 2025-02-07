電子煙不只傷身 國健署：爆炸恐傷手腿、生殖器

美國有15歲男性日前因電子煙爆炸致手指截肢。衛福部國健署今天提醒，電子煙除吸食危害健康、有違法之虞，更有爆炸風險，過往案例最常造成大腿、手部、生殖器和臉部燒傷。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿指出，近日美國加州有名15歲男孩，因電子煙爆炸導致手掌上的骨頭裸露在外、手指被截肢，並且臉部嚴重受傷。在2018年更曾有新聞報導電子煙爆炸後，碎片進入大腦，導致個案死亡的事件。

電子煙爆炸引起的燒傷，國健署說明，嚴重程度以2度，及2度和3度燒傷組合為主；除了燒傷可能留下明顯疤痕，更可能導致功能喪失。此外，爆炸也可能造成手、臉、眼睛、嘴等部位的多種嚴重傷害，加上多數爆炸發生在口袋中，更可能導致大腿及生殖器受傷。

除身體上的傷害，國健署表示，電子煙爆炸還可能引起火災，造成更大危險。去年9月1架從希臘克里特島（Crete）飛往英國蓋特威克（Gatwick）的飛機正準備要起飛時，機上1個裝有電子煙的袋子突然爆炸，引發機上236名乘客緊急撤離，飛機冒出巨大的紅光和火焰，之後傳出濃濃黑煙。

國健署引用美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，大部分電子煙含有具高度成癮性的尼古丁，影響青少年大腦發育。電子煙釋出的甲醛、乙醛、超細微粒、重金屬等有毒、致癌物質，則可能引發阻塞性細支氣管炎，並造成腦、心、肺、肝、腎等器官損害。

世界衛生組織（WHO）更在2024年指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據越來越多，亦無法證明有助戒菸。

國健署表示，民國112年青少年吸菸行為調查及111年國人吸菸行為調查結果顯示，青少年電子煙使用率約為4.8%；而18歲以上電子煙使用率為1.4%（男1.8%、女1%），推估共約有18.5萬多民眾使用電子煙。

國健署長吳昭軍提醒，112年修正施行「菸害防制法」新法，全面禁止包含電子煙在內之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，使用者最高處新台幣1萬元，提醒民眾電子煙「三不政策」，不嘗試、不購買、不推薦，以免傷了荷包又傷身。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康