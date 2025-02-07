急徵長照人才！北市祭54萬元獎助金、畢業即就業留才
北市邁入超高齡城市，加上聯醫布建長照500床，照服員的需求日益增加。北市府今年全國首創技術型高中長照人才培育獎助計畫，申請者最多可獲3年公費生學雜費補助、聯醫獎助金共54萬元，畢業後直接進入聯醫服務，但須滿4年。
北市教育局2018年開辦照顧服務科公費生制度，每年申請名額無上限，畢業後須至相關單位服務半年至1年不等，迄今培育96名公費生；聯醫2014年起攜手大專院校，提供護理相關科系學生獎助金申請。
副市長林奕華今說，長照2.0的居家照護、日間照護、機構照護都需要很多長照人力，外界希望聯醫增加長照床，但就需要人力。產學攜手、學用合一從北市府做起，衛生局、聯醫、教育局、開南高中與喬治工商攜手培養技職人才養成，也代表市府對於長照的重視，希望更多學生看到專業需求，投入職場。
北市率全國之先將長照與產學合作向下延伸至高職，「北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」的對象須為照服科本國籍在學公費生且有學業成績等要求，凡於高一下學期、高二上學期申請者，分別可獲聯醫提供6學期、4學期獎助金，每學期6萬元、最高3年36萬元，每年共20個名額、最高720萬元，畢業生可進入聯醫就職，另有教育局每學期3萬元學雜費減免。
教育局技職教育科長陳秉熙表示，依據1111人力銀行統計，高中職畢業從事照服員，平均月薪3.4萬元起跳。參與該計畫學生進入聯醫的年薪不含獎金及夜班費可達45至50萬元，平均月薪3.8萬元至4.2萬元；在聯醫工作期間，可申請在職進修；領受4學期獎助金者，須在聯醫服務2年6個月，6學期者則得服務滿4年。
陳秉熙說，照服科課程不只鼻胃管護理，也有四肢連動坐式踏步機、移動吊床，未來將有愈來愈多AI智慧輔具融入照顧服務學習。學生在聯醫服務年限屆滿後，可續留服務，或選擇進入長照產業擔任管理幹部、醫護相關專業或醫療器材產業等出路。
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