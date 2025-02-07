築間湯鍋飄「蟲」！消費者腹瀉爆料 業者致歉、免單

築間幸福鍋物台中大甲店食安出包，情侶用餐，卻發現湯鍋飄了許多黑色小蟲，當下嚇壞，返家後腹瀉，認為知名連鎖鍋物不應如此輕忽，怒告媒體與轄區衛生局。

據《壹蘋》接獲獨家投訴指出，一對情侶日前前往連鎖火鍋店築間用餐，各點了不同湯頭，先是發現湯鍋上有一只小蟲，不以為意挑掉後繼續吃，沒想到他跟女友第二次加湯時，服務生竟倒進了許多「黑色雜質」，仔細一看像是蚊子、蜘蛛或是蟑螂等小蟲，漂浮在湯鍋上令人感到噁心。消費者不滿大型連鎖鍋物竟如此不重視食安，因此向媒體爆料，並至轄區衛生局提出檢舉。

記者去電詢問，築間表示，對於顧客於用餐過程中發現餐點內有異物一事，深感抱歉。經店長了解與調查，確認該異物為青江菜上之蚜蟲，並非顧客所敘述從湯壺倒出之異物。事發當下，店長已立即向顧客致歉，並免除該筆餐點費用。「如顧客因此感到身體不適，本公司亦將負擔相關醫療費用。」

築間致歉並承諾，將以此為警惕，全面檢討並強化內部管理，包括加強員工教育訓練及蔬菜清洗流程，務必為顧客提供更安全、舒適的用餐環境。