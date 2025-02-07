武陵櫻花季遇寒流將至 賞櫻專車5條路線明後兩暫停服務

寒流鋒面今晚報到，武陵農場櫻花季將於明日登場，福壽山農場指出，大梨山地區預計將湧入大量賞櫻客，勢必影響台7甲線、台14甲線等山區公路，公路局昨天發布封閉管制通行措施，由於武陵賞櫻專車5條路線2月8日至9日暫停服務，團客大型遊覽車禁止進入管制路段。

公路局指出，依據中央氣象署發布氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團南下影響，今天中午起氣溫驟降持續影響至10日，高山地區氣溫將下降至冰點，通往武陵農場主要道路，宜蘭端的中橫公路宜蘭支線台7甲線30至50公里（南山至勝光）路段、台14甲線鳶峰至大禹嶺24至41.5K公里，因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率，因此依2025年公路局雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

武陵農場表示，國人所矚目的武陵農場櫻花季明天開始，今日同樣地處高山的梨山地區聯外路況目前可通行，天氣狀況良好，但根據天氣預報，這波寒流抵達後，預判明天清晨可能會對南山至勝光路段造成下雪結冰，所以5條賞櫻專車接駁路線將於2月8日至2月9日期間停駛，先前已於1月9日中午12時開賣，截至2月6日國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票，2月8-9日已售出2123張，停止提供載客服務後，將辦理預售票退票程序，詳細情形請見國光客運官方網站。