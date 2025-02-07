武陵櫻花季遇寒流將至 賞櫻專車5條路線明後兩暫停服務
寒流鋒面今晚報到，武陵農場櫻花季將於明日登場，福壽山農場指出，大梨山地區預計將湧入大量賞櫻客，勢必影響台7甲線、台14甲線等山區公路，公路局昨天發布封閉管制通行措施，由於武陵賞櫻專車5條路線2月8日至9日暫停服務，團客大型遊覽車禁止進入管制路段。
公路局指出，依據中央氣象署發布氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團南下影響，今天中午起氣溫驟降持續影響至10日，高山地區氣溫將下降至冰點，通往武陵農場主要道路，宜蘭端的中橫公路宜蘭支線台7甲線30至50公里（南山至勝光）路段、台14甲線鳶峰至大禹嶺24至41.5K公里，因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率，因此依2025年公路局雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。
武陵農場表示，國人所矚目的武陵農場櫻花季明天開始，今日同樣地處高山的梨山地區聯外路況目前可通行，天氣狀況良好，但根據天氣預報，這波寒流抵達後，預判明天清晨可能會對南山至勝光路段造成下雪結冰，所以5條賞櫻專車接駁路線將於2月8日至2月9日期間停駛，先前已於1月9日中午12時開賣，截至2月6日國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票，2月8-9日已售出2123張，停止提供載客服務後，將辦理預售票退票程序，詳細情形請見國光客運官方網站。
公路局指出，考量這次寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，寒流下雪恐影響道路路面狀況，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，請欲前往農場的遊覽車，行經管制路段時應配合管制通行措施，並隨時注意路況、天氣等相關訊息，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
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