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火鍋店湯底漂黑色雜質店家稱菜蟲 中市食安處稽查釐清

中央社／ 台中7日電

台中市有情侶日前到大甲一家知名火鍋店用餐，發現湯內出現黑色雜質，店家解釋因菜葉沒洗乾淨而來的菜蟲並給予免單，男子返家後有腹瀉症狀，中市食安處獲報後將派員稽查。

台中市食安處今天透過文字稿表示，接獲民眾反映大甲區某火鍋店的餐點發現病媒一事，已錄案將前往稽查，若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

用餐的情侶告訴媒體，日前到大甲一家知名火鍋店用餐，2人點了胡椒豬骨、石頭火鍋湯底，湯底上桌後，發現有1隻小蟲漂浮湯上面，自行挑掉後繼續用餐，加湯時卻又發現湯上都飄浮「黑色雜質」，整鍋都是小蟲子。男子返家後拉肚子，質疑是湯壺未清潔乾淨。

火鍋業者回覆，顧客在用餐過程中發現餐點內有異物，深感抱歉。經店長了解與調查，確認該異物為青江菜上的蚜蟲，並非顧客所敘述從湯壺倒出的異物。當下店長立即致歉並免除餐費。顧客身體不適會負擔相關醫療費用，日後會加強員工教育訓練及蔬菜清洗流程。

食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

台中市 火鍋 食安

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