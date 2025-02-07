快訊

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

上海踩線團卡關 觀光署：已向海旅會聯繫

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對上海、福建踩線團來台事宜，交通部觀光署長周永暉7日指出，還是需要透過觀光小兩會進行討論，畢竟兩岸觀光的現況也已跟過去有所不同，希望還是能透過小兩會討論，目前我方也已經有跟海旅會聯繫，後續還在等待回應。

兩岸觀光是否迎來解凍外界相當關注，中國大陸文旅部已於農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台，陸方閩滬兩省市業者也將籌備踩線團來台。不過對於兩岸觀光是否能因此解凍，陸委會指出，經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台，並指此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。

周永暉說明，目前所謂的參訪團來台相關事宜都是照舊，但攸關到踩線團部分，仍需要透過觀光小兩會來討論，在過去經驗上，都有出現積欠團費的狀況，這對業者來說也相當不公平，雖說以前都會認為這是民間行為，但身為政府單位看到業者被積欠團費還要繼續走行程也不太好。

周永暉說，況且經過這些年，兩岸的觀光型態也逐漸改變，過去的玩法也需要做一些調整，應該要讓雙方坐下來好好交換一下旅遊的心得與意見，兩岸間的質變與量變也確實要坐下來談。

周永暉說，我方目前已經向海旅會提出聯繫了，現在就是等待海旅會的回應，期待能夠有解決方式。

上海 周永暉 觀光

延伸閱讀

觀光署相中她獻聲花東國際行銷影片 周永暉：春節已有國旅信心

上海、福建踩線團來台破局 觀光署長：時程確實不容易

觀光業者呼籲：陸踩線團可先行 小兩會再溝通

獨／陸委會3度封殺 蔣萬安邀上海賞燈第2團又駁回

相關新聞

影／高雄肉粽老店傳肥大「米奇」亂竄 衛生局出手了

高雄一家肉粽老店飄香50多年，且24小時營業成為宵夜首選，不料昨天深夜有買宵夜的民眾，驚見店內有肥大老鼠亂竄，讓他倒盡胃...

第3波寒流來了！ 由北而南轉冷探4度低溫 大屯、七星山頂有機會飄雪

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，大雨：基隆北海岸、宜蘭縣。

鐵路票漲 地方向中央喊話：台東還不夠交通弱勢嗎？

台鐵公司30年未漲票價董事會昨通過一次平均調漲26.7%，台東至台北自強號票價從784元調漲為935元，不僅民眾吃不消，...

台大院長曝醫師為70萬薪出走 蘇一峰：該檢討的是國家醫療制度

台大醫院院長吳明賢昨透露有4名新竹台大分院神經外科醫師被挖角，以月薪70萬至診所。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇...

2025台灣燈會下周桃園開展 台鐵6天加開41列次疏運

2025台灣燈會將於2月12日在桃園開幕，台鐵公司為服務賞燈旅客，將於2月15至17日、2月22至24日（共6日）加開區...

寒流即將抵達全台大降溫 今天入夜至周末影響最劇烈

入冬第三波寒流即將影響台灣。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起，新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。