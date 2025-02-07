上海踩線團卡關 觀光署：已向海旅會聯繫

針對上海、福建踩線團來台事宜，交通部觀光署長周永暉7日指出，還是需要透過觀光小兩會進行討論，畢竟兩岸觀光的現況也已跟過去有所不同，希望還是能透過小兩會討論，目前我方也已經有跟海旅會聯繫，後續還在等待回應。

兩岸觀光是否迎來解凍外界相當關注，中國大陸文旅部已於農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台，陸方閩滬兩省市業者也將籌備踩線團來台。不過對於兩岸觀光是否能因此解凍，陸委會指出，經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台，並指此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。

周永暉說明，目前所謂的參訪團來台相關事宜都是照舊，但攸關到踩線團部分，仍需要透過觀光小兩會來討論，在過去經驗上，都有出現積欠團費的狀況，這對業者來說也相當不公平，雖說以前都會認為這是民間行為，但身為政府單位看到業者被積欠團費還要繼續走行程也不太好。

周永暉說，況且經過這些年，兩岸的觀光型態也逐漸改變，過去的玩法也需要做一些調整，應該要讓雙方坐下來好好交換一下旅遊的心得與意見，兩岸間的質變與量變也確實要坐下來談。

周永暉說，我方目前已經向海旅會提出聯繫了，現在就是等待海旅會的回應，期待能夠有解決方式。