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吞雲吐霧請注意 電子煙爆炸頻傳 大腿、生殖器最常被炸

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
電子煙爆炸最常發生在口袋中，容易造成大腿、生殖器受傷，此外，在吸食過程中爆炸，常導致民眾手、臉、眼睛、嘴受傷，甚至曾發生電子煙碎片進入大腦的新聞事件。本報資料照片
電子煙爆炸最常發生在口袋中，容易造成大腿、生殖器受傷，此外，在吸食過程中爆炸，常導致民眾手、臉、眼睛、嘴受傷，甚至曾發生電子煙碎片進入大腦的新聞事件。本報資料照片

全台逾18萬人使用電子煙，「菸害防制法」修法後，已全面禁止電子煙，但許多民眾仍透過各式下管道購買。衛福部國健署提醒，電子煙除成分含有尼古丁、甲醛、重金屬等成癮及致癌物質，更可能引發爆炸，造成燒傷、神經破壞、生殖器損傷等嚴重後果，呼籲民眾不嘗試、不購買、不推薦，避免傷了荷包又傷身。

國健署112年青少年吸菸行為調查及111年國人吸菸行為調查結果顯示，國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算青少年電子煙使用率為4.8%，推估約有5萬多名青少年使用電子煙；而18歲以上電子煙使用率為1.4%，推估約有18.5萬多的民眾使用電子煙。

電子煙爆炸事件頻傳，據外媒報導，近日美國加州一名15歲男孩，因電子煙爆炸導致手掌上的骨頭裸露在外、手指被截肢，並且臉部嚴重受傷；113年一架從希臘克里特島飛往英國蓋特威克飛機正準備要起飛時，也因為機上一個裝有電子煙的袋子突然爆炸，導致機上236名乘客被迫緊急撤離。

電子煙爆炸引起燒傷嚴重程度以二度、三度燒傷組合為主，除了可能留下明顯疤痕，更可能因神經遭受破壞，導致功能喪失。國健署長吳昭軍提醒，電子煙爆炸最常發生在口袋中，容易造成大腿、生殖器受傷，此外，在吸食過程中爆炸，常導致民眾手、臉、眼睛、嘴受傷，甚至曾發生電子煙碎片進入大腦的新聞事件。

吳昭軍表示，美國疾病管制與預防中心指出，大部分電子煙含有具高度成癮性的尼古丁，使青少年的大腦發育受到影響，且這種損害會持續到約25歲；電子煙釋出的甲醛、乙醛、超細微粒、重金屬等有毒、致癌物質，可能引發阻塞性細支氣管炎，並造成腦、心、肺、肝、腎等器官損害，世衛組織也指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據越來越多，亦無法證明有助戒菸。

「菸害防制法」新法，全面禁止包含電子煙在內之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，使用者最高處新臺幣1萬元。國健署與22縣市衛生局合作，加強稽查違法者，並依法開罰。吳昭軍呼籲，想戒菸的民眾可利用全台2700家醫事機構專業人員提供的戒菸服務，過程中使用戒菸輔助用藥，可免除部分負擔。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

爆炸 電子煙

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