觀光署相中她獻聲花東國際行銷影片 周永暉：春節已有國旅信心

去年0403地震重創東部觀光，為振興花東觀光產業，提升國際能見度，交通部觀光署製作花東安心旅遊國際行銷影片《Eastern Flow》，邀請知名旅遊主持人謝怡芬（Janet）擔任英語旁白，未來將透過觀光署駐外單位、網路社群進行行銷宣傳，盼吸引更多旅客。觀光署長周永暉說，今年春節已有國內旅遊信心，希望未來再增加國際旅客。

觀光署表示，花蓮及台東幅員遼闊，山海與人文交織，同時擁有2個國家風景區與2個國家公園，去年4月3日花蓮地震重創了當地觀光產業，為了協助花東重新站穩觀光市場，盼藉由行銷影片呈現花東不可取代的魅力。

周永暉表示，花東去年雖然受到天災影響，但中央從來沒有忘記花東，去年底提出旅遊5支箭振興，新的一年希望透過宣傳影片，搭配許多語言版本行銷，讓世界看到在地業者的努力。他也說，今年春節花東住房率其實不錯，已有國內旅遊信心，希望再增加國際旅客，今年目標旅客人數則跟去年相同。

周永暉說，花東應該要開始有不同玩法，像是從桃園機場出發的北環、高雄機場出發的南環，甚至跟台鐵倡議希望從台中西岸到花蓮東岸，期待過去大學生喜歡的8天7夜的環島旅遊可以改為深度旅遊，花東的生態旅遊、部落旅遊能看到不同特色，另外還有溫泉、自行車、馬拉松等活動。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，香港-花蓮春節直航包機每天加班且都滿載，代表東部需要更多直航航班來引客，以解決較不穩定的交通狀況，花蓮撇除交通，是被世界低估的觀光勝地，花蓮不再只等於太魯閣，還有縱谷、東海岸都值得探索。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正也說，今年春節東部觀光沒有當初預期差，旅客對花東旅遊都是一致肯定的，尤其冬天到台東泡溫泉非常適合，樂見旅客逐漸回流，期許影片播出後，能帶來更多國際觀光客。

觀光署指出，《Eastern Flow》以「流動」為核心概念，透過意象式手法，呈現花東山海的壯麗景致與人文風情，片中以鐵道、自行車與步行方式，探索著花東的每一方土，更帶出人與自然間深厚的情感交流，詮釋「DISCOVER（探索）」、「SHARE（分享）」、「ENGAGE（連結）」三大國際宣傳主軸，讓觀眾體驗花東旅遊氛圍。