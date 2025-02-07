影／高雄肉粽老店傳肥大「米奇」亂竄 衛生局出手了

高雄一家肉粽老店飄香50多年，且24小時營業成為宵夜首選，不料昨天深夜有買宵夜的民眾，驚見店內有肥大老鼠亂竄，讓他倒盡胃口，嚇得直呼不敢再去；肉粽店員工今受訪表示，老闆重視衛生，2、3個月就消毒一次，因為店是開放空間難防「米奇」闖入。衛生局今稽查未見老鼠蹤跡，飭令清消改善。

這家肉粽店標榜50年老店，不只賣肉粽，還有碗粿、肉圓、肉燥飯及各式湯品，每項餐點都是50元銅板價有找，消費者認為定價合理，CP值很高，還24小時營業，成為宵夜首選。

一名民眾昨天深夜11時到店買肉粽，地上有隻又肥又大的老鼠亂竄似乎找東西吃，讓他看了倒胃口，拍下影片上網爆料，直呼也太不衛生，以後不敢再去。

員工說，肉粽每天都是現做送到店內販賣，沒有在店內包肉粽，而且老闆重視衛生會固定消毒，肉粽店是開放的、沒有做大門，這整條路都是賣吃的，馬路上「米奇」這麼多，24小時開著店要防範很難，但強調未來一定會積極改善。

針對肉粽老店驚現「米奇」爆發食安疑慮，衛生局今派員稽查現場未見老鼠等病媒蹤跡，業者則坦承影片內容屬實，除現場輔導業者應設有防止病媒入侵設施，亦依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

不過稽查人員進一步查察，業者並未委託合格病媒防治施作，自行清消，作業場所冰箱食材未覆蓋、未有冷凍冷藏庫溫度指示器及紀錄表、垃圾桶未加蓋，現場無法提供食材來源單據及員工健檢資料等多項缺失。