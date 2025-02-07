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上海、福建踩線團來台破局 觀光署長：時程確實不容易

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署長周永暉表示，兩岸觀光的質變、量變確實要坐下來談。記者周湘芸／攝影
觀光署長周永暉表示，兩岸觀光的質變、量變確實要坐下來談。記者周湘芸／攝影

中國大陸文旅部日前宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭觀光署依「宜經觀光小兩會討論再進行」為由送回。對於是否代表大陸旅遊業者無法在2月10日成行，觀光署長周永暉今坦言，時程上確實比較不容易。

周永暉表示，目前大陸來台參訪團還是都照舊，但踩線團的部分還是希望透過觀光小兩會，目前我方已經跟海峽兩岸旅遊交流協會聯繫，但對方還沒有回應，未來還是希望海旅會盡速接洽，期待有正面消息，希望他們的行政部門能盡快確認，雙方才能對接。

對於為何以觀光小兩會為前提，周永暉指出，過去都認為像是欠團費等狀況是民間的行為，但身為政府部門認為，民間業者欠了團費還要繼續走行程不太合理，此外，大陸應該也有感受到台灣觀光改變，過去有些玩法也要做調整，大家應該坐下來交換旅遊心得跟想法，大陸也很進步，很多東西在改變，兩岸的質變、量變也確實要坐下來談。

兩會 周永暉 觀光署

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