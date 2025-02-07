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微量境外污染物可能影響 高屏空氣品質亮橘燈

中央社／ 台北7日電

環境部空氣品質監測網顯示，今天寒流南下，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部擴散較差，預測高屏空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，依據監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天寒流南下，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部位處下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部預測，竹苗、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及金門、澎湖為良好等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為普通等級；高屏空品區為橘色提醒等級。

此外，環境部說，8日受寒流影響，環境風場為東北風，中南部地區位於下風處，污染物易累積；預測高屏空品區仍為橘色提醒等級。

東北風 環境部 空氣品質

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