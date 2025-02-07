鐵路票漲 地方向中央喊話：台東還不夠交通弱勢嗎？

台鐵公司30年未漲票價董事會昨通過一次平均調漲26.7%，台東至台北自強號票價從784元調漲為935元，不僅民眾吃不消，地方機關首長及觀光業者紛紛跳出來呼籲台鐵及中央政府暫緩調漲，畢竟東部從去年0403地震到接連颱風至今，尚未恢復，票漲恐讓東部的經濟及觀光發展更加嚴峻。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，從去年到現在，因為天然災害影響，花蓮及台東觀光產業都還沒有恢復起來，這個時候台鐵又要調漲票價，對大多仰賴火車運輸的觀光台東而言，無疑是影響甚鉅，中央應該針對花東票價調漲部分暫緩實施，待災後重建達到過去正常水平再來調漲才合理。

池上鄉長林建宏也在臉書貼文說，「台鐵漲價一次調漲26.7%，真的會讓鄉親吃不消，尤其是去年0403地震災損，觀光生機尚未復甦，讓東部的經濟發展更加嚴峻……我支持東部線在觀光生機未恢復前暫時凍漲」。關山鎮長彭成豐表示，台鐵民營化後自然有營運壓力，他支持交通建設改善，但建議中央補貼花東票價，勿讓民眾有剝奪感。

議員潘貴蘭指出，台鐵票價上漲，民眾可能選擇自行開車，但是台北到台東開車要經過花蓮，路又常崩，搭飛機又太貴，原本想來台東就卻步了；台東飯店、民宿、餐飲、租車等產業仍在地震影響剛起步要復甦期，若旅客減少肯定會進一步影響營收，又是一個問題的衍生，中央及台鐵不能不正視。

她進一步說，「這次票價漲幅過大，目前正值觀光復甦關鍵期，政府應該多方權衡，確保票價調漲不會壓垮花東產業與在地民眾的生活負擔；若票價堅持漲定，她希望讓價格上漲能換取花東更好的運輸體驗」。

「一個月就要6千元了，真的吃不消。」台東吳姓市民說，他每個月要上去台北回診及化療3次，這次票價漲的話，來回票價就要6千元，更不要說如果有陪同者，或著是一家人的，豈不是破萬了，真的是一筆很沉重的負擔。另張姓市民說，台東交通還不夠弱勢嗎？對外高度依賴火車，這次漲價影響層面太多了。