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台大院長曝醫師為70萬薪出走 蘇一峰：該檢討的是國家醫療制度
台大醫院院長吳明賢昨透露有4名新竹台大分院神經外科醫師被挖角，以月薪70萬至診所。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今天在臉書表示，開刀救人的外科，工時是醫美的兩三倍，結果薪水不到醫美一半，該檢討的是國家的醫療制度。
吳明賢昨天發表新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」。他表示，新竹台大分院去年一年就有4名神經外科醫師被每月70萬元高薪吸引，離職至基層診所工作，就連他的薪水都沒有這麼高，醫師執業生涯長，比起高薪資誘因，留在醫學中心未必會大富大貴，但能運用所學，為醫療環境做更多事，讓年輕醫師離開就任領域，對投入教育資源也是浪費。
蘇一峰說，台大院長說外科醫師被醫美70萬挖走，批評醫師受不了金錢誘惑，「不是啊，有腦子的人都知道是國家的問題吧」，開刀救人的外科，工時是醫美的兩三倍，結果薪水不到醫美一半，該檢討的是國家的醫療制度，「結果年輕醫師是受不了誘惑不待在崗位上？做功德無量？」
蘇一峰並表示，現在全台急診拉警報，病人多到無床可躺。護理師出走關病房，缺病床問題全民一起受害。急診醫師忙翻天，每分每秒狂救人的急診醫師，面對生死壓力超大，待遇不到醫美醫師的一半，「功德台灣業力引爆」。
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