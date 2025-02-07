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高雄公共托嬰中心「缺乏夜間服務」 服務業家長喊不便

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄服務業人口眾多，但多數托嬰中心僅收托嬰孩至晚上6點，自費延時也僅至晚上8點，許多服務業父母無法配合其時間接送嬰。圖／翻攝自高雄市社會局臉書
高雄服務業人口眾多，但多數托嬰中心僅收托嬰孩至晚上6點，自費延時也僅至晚上8點，許多服務業父母無法配合其時間接送嬰。圖／翻攝自高雄市社會局臉書

高雄服務業人口眾多，但多數托嬰中心僅收托嬰孩至晚上6點，自費延時也僅至晚上8點，許多服務業父母無法配合其時間接送嬰孩，全市收托率不到2成，社會局去年5月在前金社會住宅內首創「小夜型定點居家托育服務」能收托至晚上10點，名額僅4人，議員認為北市前年已在公托試辦夜托服務，高雄應跟進，解決父母需求。

高雄0至2歲人口數截至去年8月底為30783人，托嬰中心總收托為4022人，收托率13%，全市日間托育收托時間為早上7點半至晚上6點，若延時托育則按次提供，最晚至晚上8點，延托費用第1小時依基本時薪計算，第2小時為基本時薪乘1.34倍，私立托嬰中心在晚上6點後的延時托育費區間在100至400元不等。

市議員許采蓁表示，為滿足不同行業需求，公托應採用更多不同形式的托育方式，尤其高雄服務業人口非常多，百貨業從業人員數目不可忽視，北市前年底已經搶先全台，辦理配合百貨業上班時間「上午10時30分至晚上10時」的公托時段調整，高雄也應選定一所配合服務業上班時間的公托，若效果好也能夠研議增加辦理。

一名服務業家長表示，托幼最麻煩就是說下班沒辦法配合接送嬰孩，導致送托意願降低，樂見平價公托中心調整時間，讓更多人更能放心工作。先前也有民調顯示，收托時間改為上午10點半到晚上10點，有6成民眾更願意送托，但目前北市試辦夜間托育同樣面臨到托育人員不易招聘，導致名額極少。

高市社會局自今年5月開辦「小夜型定點居家托育服務」，運用前金社會住宅空間，媒合合格登記的居家托育人員，提供「朝十晚九」托育服務，最晚可延長托育至晚上10點半，採月托方式，可收托4人，每名嬰幼收費1萬6800元，延長托育則按每小時183元收費；社會局表示，針對公托試辦小夜托部分刻正調查需求，瞭解本市育兒家庭需求後再評估試辦可行性。

高雄服務業人口眾多，但多數托嬰中心僅收托嬰孩至晚上6點，自費延時也僅至晚上8點，許多服務業父母無法配合其時間接送嬰。圖／翻攝自高雄市社會局臉書
高雄服務業人口眾多，但多數托嬰中心僅收托嬰孩至晚上6點，自費延時也僅至晚上8點，許多服務業父母無法配合其時間接送嬰。圖／翻攝自高雄市社會局臉書

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