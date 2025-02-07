大S流感病逝...台中搶打疫苗3.5萬劑打光光 只剩預約

藝人大S流感病逝日本消息本月3日傳出後，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市衛生局今早說明，台中市公費流感疫苗3.5萬劑已全數打完，僅剩台中市疫苗預約平台預約的5000多劑，提醒已預約民眾盡速接種。

衛生局統計，大S流感病逝消息本月3日傳出後，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，4日早剩2萬8540劑，5日早剩1萬3603劑，昨天上午8時，還剩6350劑，到昨天下午1時，僅剩約5000劑，因與民眾先前至台中市預約平台預約數相當，故疫苗已用罄。

衛生局提醒，已預約民眾盡速前往合約院所接種疫苗，也可洽問院所提早前往施打，增強身體保護力。

衛生局表示，為防範呼吸道傳染病衝擊，除流感疫苗外，也可接種新冠疫苗，並養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應盡速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險。