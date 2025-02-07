聽新聞
0:00 / 0:00
大S流感病逝...台中搶打疫苗3.5萬劑打光光 只剩預約
藝人大S流感病逝日本消息本月3日傳出後，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市衛生局今早說明，台中市公費流感疫苗3.5萬劑已全數打完，僅剩台中市疫苗預約平台預約的5000多劑，提醒已預約民眾盡速接種。
衛生局統計，大S流感病逝消息本月3日傳出後，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，4日早剩2萬8540劑，5日早剩1萬3603劑，昨天上午8時，還剩6350劑，到昨天下午1時，僅剩約5000劑，因與民眾先前至台中市預約平台預約數相當，故疫苗已用罄。
衛生局提醒，已預約民眾盡速前往合約院所接種疫苗，也可洽問院所提早前往施打，增強身體保護力。
衛生局表示，為防範呼吸道傳染病衝擊，除流感疫苗外，也可接種新冠疫苗，並養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應盡速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。
衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言