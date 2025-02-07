寒流來了大範圍降溫 20縣市低溫特報只有屏東、澎湖未納入

寒流南下，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫持續下降，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今傍晚起彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象署說，低溫特報影響時間自今天上午至明天晚上。橙色燈號：新北市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。黃色燈號：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣。