清明連假離島航線供1370架次 2月10日上午9時開放訂位

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島縣市管制航線將提供1370架次、11萬8164個座位數，自2月10日上午9時起開放訂位。

民航局表示，今年清明節假期自4月3日至4月6日有4天連假，規劃4月2日至4月7日為航空疏運期，共計6天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班，其中澎湖航線696架次、5萬6256個座位數；金門航線518架次、5萬1258個座位數；馬祖航線156架次、1萬0650個座位數，已要求航空公司視需求適時增班。

民航局提醒，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

此外，民航局也說，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。