第3波寒流來了！ 由北而南轉冷探4度低溫 大屯、七星山頂有機會飄雪

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，大雨：基隆北海岸、宜蘭縣。

今天開始入冬第三波寒流逐漸南下，中央氣象署預報員李孟軒表示，迎風面的北部和東北部氣溫一路下滑，其他地區下半天之後氣溫有下降趨勢。這波寒流預計影響到下周一清晨，明天清晨、周日清晨將是這波寒流影響最明顯的時候，注意溫度變化，做好保暖工作。

目前台灣上空雲量偏多，李孟軒表示，北部和東半部平地雲量最厚，山區目前雲量比較少，中南部雲量有逐漸減少趨勢。北部雲量多、氣溫逐漸下滑，中南部氣溫還有上升一些，南來北往注意溫差。

溫度趨勢，李孟軒表示，下周一清晨之前受到寒流影響，今天北台灣氣溫一路下滑，預估下午到晚上局部地區來到10度以下低溫，其他地區下半天開始氣溫也逐漸下滑。明天清晨將是低溫時間點，各地有10度以下情形發生，明天白天北部、宜蘭、花蓮整體高溫不會超過14度，一整天偏冷。周日清晨還是有一波低溫，各地留意10度以下低溫。

李孟軒表示，到了下周一白天，隨著冷空氣減弱，氣溫逐漸回升趨勢，下周二、下周三各地高溫可以回到20度以上。接下來冷空氣影響大致在下周四這天，東北季風增強之後，北部白天高溫有再下降情形。

明天清晨和周日清晨的低溫分布，李孟軒表示，明天清晨台南以北、宜花都有局部出現10度以下低溫，尤其北部地區近山區平地有機會出現6度、甚至4、5度低溫，離島的金馬同樣有機會出現10度以下低溫，馬祖低溫5度左右。周日清晨低溫呈現和明天類似，低溫範圍可能會稍微廣一些，因為雲量比較少的情況之下，輻射冷卻效應會比較明顯。

降雨趨勢，李孟軒表示，今天水氣比較多，桃園以北、東半部留意局部短暫雨，竹苗和中南部山區零星降雨。晚上之後雨的配置類似，整體雨量上和白天相比稍微減少一些。明天到下周一水氣逐漸減少，明天桃園以北、東半部留意短暫雨。周日、下周一水氣少一些，雨區縮小到基隆北海岸、東半部為主。下周二水氣最少的一天，各地晴到多雲，東半部零星降雨。

李孟軒表示，下周三鋒面接近，以及南方水氣北移的影響，水氣有增加趨勢，北部、東半部、中南部山區局部短暫雨，中南部平地也可能有零星雨勢出現。下周四隨著鋒面通過、東北季風增強，水氣偏多，中部以北、東半部持續有短暫雨。整體來說，接下來水氣有逐漸減少趨勢，不過到了下周三之後隨著鋒面接近、通過，水氣有再增加情形。

寒流影響期間，山區留意結冰和飄雪情形。李孟軒表示，今天到明天中部3000公尺以上高山有機會下雪，今晚到周日清晨北部和東北部1000公尺以上高山有機會飄雪。下周一到下周二隨著氣溫回升，金馬、台南以北留意低雲或霧影響能見度。