2025全台元宵燈會人氣TOP 10

一年一度的元宵盛事，點亮全台夜空！

翻攝／高雄市政府

翻攝／高雄市政府

農曆新年剛結束，緊接著就是元宵節熱鬧登場，全台各縣市也開始準備一年一度的元宵燈會，讓民眾能在佳節與親朋好友前往賞燈、拍照、享受文化盛宴。2025蛇年，各地的燈會帶來各種創新主題的精彩展區，像是被吉伊卡哇佔領的高雄燈會、使用「人首蛇身」女媧造型的台中燈會，另一隻10公尺高的卡比獸愜意躺在青塘園草地上的桃園燈會，縣市無不使出渾身解數，吸引全台各地的遊客，引起話題的同時還能創造巨大的觀光商機，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2025年人氣最高的「全台元宵燈會TOP 10」，一起來看看今年最吸睛的燈會到底是哪一個吧！

NO.10 高雄｜2025鳳山光之季

活動地點：大東公園、鳳山區公所、曹公圳協和段

活動期間：2025年1月18日（六）～2月12日（三）

亮燈時間：每日17：00～22：00

今年的鳳山燈節涵蓋大東公園、曹公圳沿岸、空中鳳城、中華街商圈及大東橋鳳山溪周圍等地，透過藝術家精心設計的13組燈飾作品，點亮了1.3公里的長光影走廊，主燈「鳳羽吉光」靈感源自衛武營國家藝術中心的鳥瞰圖，結合曹公圳的流水意象，象徵鳳凰展翅，寓意活力與希望。鳳山光之季不僅展現了當地的歷史文化，同時為民眾提供了一個感受光影藝術與傳統文化交融的機會。

NO.9 新北｜2025新北燈會

翻攝FB／新北旅客

翻攝FB／新北旅客

活動地點：幸福水漾園區

活動期間：2025年2月1日（六）～2月12日（日）

亮燈時間：每日18：00～22：00

本次燈會的主題為「靈蛇獻瑞 一起PLAY」，主燈是以百步蛇為靈感，結合網紗投影打造出12米長的大蛇，設有10大主題燈區，並準備6大特色活動，除了有一百多個充滿異國風味的美食攤位，還和LINE FRIENDS中的角色MININI聯名，另外也有逗趣的互動式體驗，民眾能透過互動擊鼓的方式將生命能量傳送給閃閃發亮的大樹，相當適合全家大小一同觀賞與體驗。

NO.8 花蓮｜2025花蓮太平洋燈會

活動地點：花蓮市日出大道（重慶市場旁表演廣場）

活動期間：2025年1月17日（五）～2月16日（日）

亮燈時間：每日18：00～22：00

花蓮太平洋燈會今年的主題為「百花齊放」，象徵花蓮經歷地震洗禮後綻放的生命力，以花卉為主題，從每一朵花的綻放到光的流動，象徵希望與重生，努力綻放屬於花蓮的光芒，旨在表達光明引領的力量，在一盞盞燈的照耀下，流淌在大地的生命力與光芒。展區主要的亮點是結合3D浮空水幕投影與燈光水舞的主燈秀「花好月圓」，以及由100朵巨型花朵組成的藝術裝置「百花齊放」。

NO.7 台南｜2025月津港燈節

翻攝FB／月津港燈節

翻攝FB／月津港燈節

活動地點：月津港親水公園、鹽水歷史街區、公19口袋公園

活動期間：2025年1月18日（六）～2月16日（日）

亮燈時間：每日17：30～23：00

2025年月津港燈節的主題為「光的年輪」，象徵燈節如同年輪般，累積出讓臺南與臺灣藝術站上國際舞台的能量。 燈會共有四大展區，邀請了包括日本、韓國等15組國際藝術家團隊帶來66件燈光藝術作品，有結合數位科技的水幕投影作品，以及運用鹽水區的古巷弄、湖面和歷史建築作為光影的燈區舞台，大家可以感受到靜態光影與動態煙火交織下的美麗鹽水。

NO.6 屏東｜2025屏東燈節

翻攝FB／屏東迷PingtungMeaning

翻攝FB／屏東迷PingtungMeaning

活動地點：屏東萬年溪、縣民公園、勝利星村、龍頸溪溪畔公園

活動期間：2025年1月11日（六）～2月16日（日）

亮燈時間：每日17：30～22：00

今年的屏東燈節共有四大燈區、超過50件作品，主燈區的主題為「梅杜莎的奇幻國度」，這座主燈由6隻守護巨蛇與宮殿組成，結合燈光投影、水流、水霧設計，每晚都會帶來燈光秀展演，打造出神秘又奇幻的燈光世界；萬年溪燈區的主題為「溪．望」，是由守護蛇圍繞成「無限」形狀的主燈造型，寓意萬年溪的守護蛇傳說，以傳達萬年溪無盡的生命力與永續循環；勝利星村燈區的主題則為「流星花園」，融合屏東花材與植物，打造奇異花園的氛圍。

NO.5 南投｜2025南投燈會

翻攝FB／日月潭國家風景區管理處

翻攝FB／日月潭國家風景區管理處

活動地點：南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）

活動期間：2025年1月25日（六）～2月16日（日）

亮燈時間：每日16：00～22：00

2025年南投燈會以「拾光豐稔」為主題，現場除了有各種免費遊具讓小朋友遊玩，更找來超人氣IP「貓貓蟲咖波」坐鎮，7米高的貓貓蟲咖波副燈，及13組大型燈組超療癒登場，主燈「拾來富貴」則是融合吉祥象徵「玄武」與福蛇設計，另外還有8場500架無人機煙火秀，將在空中投射出「貓貓蟲咖波」與南投燈會十周年主題圖像，點亮南投夜空！

NO.4 台北｜2025台北燈節

翻攝FB／台北旅遊網

翻攝FB／台北旅遊網

活動地點：西門、中華路一段、北門

活動期間：2025年1月24日（五）～2月16日（日）

亮燈時間：每日17：00～22：00

2025台北燈節以「蛇來運轉」為主題，象徵新的一年充滿希望與轉機，主燈「福蛇豆豆」設置在中山堂廣場，高達13公尺，由塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）設計，融合台北城市元素，展現活力與創意，蛇身寓含智慧與生命力，穿梭於城市之間，帶來無限生機。 主視覺設計則以多彩祥雲環繞福蛇為核心，象徵順利與圓滿，展現傳統文化與現代美學的結合。

NO.3 桃園｜2025台灣燈會在桃園

翻攝FB／張善政

翻攝FB／張善政

活動地點：A19桃園體育園區站及A18高鐵桃園站周邊

活動期間：2025年2月7日（五）～2月23日（日）

亮燈時間：每日17：00～22：00

台灣燈會在時隔9年後，終於重返桃園主辦，以「光聚千塘串桃園」為主題，象徵桃園眾多埤塘如鏡面般的水面，映照出城市的樣貌，透過燈藝串連地方特色，營造光影交織的城市風光。現場總共有六個專屬吉祥物、超過300件作品，打造充滿趣味和創意的燈光遊樂場，其中必看的亮點為約6層樓高的主燈「無限樂園」，展現科技十足的光影效果，設計靈感來自遊樂園的雲霄飛車與滑水道，還有大人小孩都愛的寶可夢家族，超萌的皮卡丘與一隻10公尺高的「巨大卡比獸」出沒在青塘園草地上！

NO.2 台中｜2025中台灣元宵燈會

台中市政府觀光旅遊局官網

台中市政府觀光旅遊局官網

活動地點：臺中市中央公園

活動期間：2025年2月8日（六）～2月23日（日）

亮燈時間：每日18：00～21：30

2025中台灣元宵燈會取名為「蛇現幸福」，取用「實現」的諧音，祝福大家蛇年心想事成，總共規劃九大主題燈區，以「時空狂想曲」為主題，融合蛇年女媧尋找祝福寶石的故事，首創全台唯一移動式展演主燈，精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，巧妙結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，佈設超過百米的故事場景，讓女媧再現。每個燈區都以不同的平行宇宙為概念，結合現地環境與大樹，透過燈光、表演藝術與科技創造沉浸式體驗，搭配時空旅人、守護者和聖獸等互動角色，讓參觀者進入一趟神秘的「時空啟航」。

NO.1 高雄｜2025高雄燈會

翻攝FB／陳其邁

翻攝FB／陳其邁

活動地點：高雄港 16-18 碼頭

活動期間：2025年1月25日（六）～2月16日（日）

亮燈時間：每日18：00～21：00

你是不是也被兩隻漂浮在愛河上的巨大吉伊卡哇萌翻了呢？今年全台討論度最高的燈會非高雄燈會莫屬！高雄市政府找來紅翻亞洲的人氣IP「吉伊卡哇」推出冬日遊樂園活動，在愛河灣設置了25項大型遊樂設施，這個療癒可愛的角色成為本次高雄燈會的最吸睛的主角，除了向市民傳達「微幸福的生活感」，也為高市府近年在城市轉型中的努力做最好的註解。

高雄市從路燈布旗、公車候車亭、路邊燈箱都印有吉伊卡哇的圖樣，高雄捷運過卡閘門的嗶卡處也變身吉伊卡哇影像，一過卡還能聽到「吉伊卡哇」的聲音，讓吉友們都紛紛為之瘋狂，引起全台各地的民眾前往朝聖，高雄燈會無疑是本屆行銷最成功的燈會之一。

《網路溫度計DailyView》

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