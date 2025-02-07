新北公費流感疫苗幾乎用罄 只剩1000劑可接種

新北市府衛生局今天表示，公費流感疫苗幾乎已用罄，只剩下約1000劑。至於中央計畫增購的10萬劑，將等疾管署確認配發新北數量後，才能規劃接種地點，原則以各區衛生所為主。

衛生局疾病管制科長王美華今天接受中央社記者電訪表示，新北113年流感疫苗採購100萬餘劑，受藝人大S罹患流感猝逝影響，接種打氣驟升，截至2月6日為止，只剩下約1000劑，幾乎已經接種完畢。

因應疫苗搶打潮，衛福部疾病管制署6日表示，再增購10萬劑流感疫苗，最快20日起提供幼兒及65歲以上等11類高風險對象優先接種。

王美華說，目前不清楚疾管署將配發多少數量給新北市，要等確認數量後，才能規劃接種站的配置。原則上會以29區衛生所為主，詳細接種時間與方式，將於確認後公布。

至於原規劃的接種衛生所與診所，因公費流感疫苗幾乎用罄，只會接種新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，詳情可以電話洽詢各接種站。