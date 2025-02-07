流感疫苗接種站限量不夠用 嘉市今明2天還有各百劑

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，加上春節過後學校開學、元宵燈節歡慶活動等，增加人群聚集機會，疫情傳播風險上升，嘉義市剩5千劑公費疫苗，被醫療院所領光，昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。

大S流感病逝催出流感疫苗施打潮，衛生局原擔心疫苗到期用不完，剩下5千劑公費疫苗被醫療院所領光，昨天下午在文化公園加開3場社區接種站，流感疫苗限量百劑很快用完，衛生局發號碼牌，未打到的民眾抱怨，搶打流感疫苗踴躍，反觀同時間開打的新冠JN.1疫苗接種站，未限量還送百元禮券，只打67劑，打氣冷。