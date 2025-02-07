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流感疫苗接種站限量不夠用 嘉市今明2天還有各百劑
大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，加上春節過後學校開學、元宵燈節歡慶活動等，增加人群聚集機會，疫情傳播風險上升，嘉義市剩5千劑公費疫苗，被醫療院所領光，昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。
大S流感病逝催出流感疫苗施打潮，衛生局原擔心疫苗到期用不完，剩下5千劑公費疫苗被醫療院所領光，昨天下午在文化公園加開3場社區接種站，流感疫苗限量百劑很快用完，衛生局發號碼牌，未打到的民眾抱怨，搶打流感疫苗踴躍，反觀同時間開打的新冠JN.1疫苗接種站，未限量還送百元禮券，只打67劑，打氣冷。
衛生局說，今明2天還各有百劑疫苗，設籍嘉市的市民在接種流感或新冠疫苗，除每種疫苗可贈送嘉市聯名款乖乖1包，設籍嘉市65歲以上民眾接種新冠JN.1疫苗再加碼贈送百元禮券，疫苗接種站服務對象流感疫苗為3歲以上，新冠疫苗為12歲以上，請民眾帶身分證及健保卡踴躍前往接種，衛福部已緊急採購疫苗，預計本月底前會配發，限定資格施打，請民眾勿恐慌。
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