快訊

烏俄和平計畫提前曝光？傳川普要求4月20日停火、烏克蘭不得加入北約

記得Nokia手機遊戲？「貪食蛇」風靡的經典故事

和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

聽新聞
0:00 / 0:00

流感疫苗接種站限量不夠用 嘉市今明2天還有各百劑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
流感疫情升溫，嘉義市衛生局昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。圖／嘉市府提供
流感疫情升溫，嘉義市衛生局昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。圖／嘉市府提供

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，加上春節過後學校開學、元宵燈節歡慶活動等，增加人群聚集機會，疫情傳播風險上升，嘉義市剩5千劑公費疫苗，被醫療院所領光，昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。

大S流感病逝催出流感疫苗施打潮，衛生局原擔心疫苗到期用不完，剩下5千劑公費疫苗被醫療院所領光，昨天下午在文化公園加開3場社區接種站，流感疫苗限量百劑很快用完，衛生局發號碼牌，未打到的民眾抱怨，搶打流感疫苗踴躍，反觀同時間開打的新冠JN.1疫苗接種站，未限量還送百元禮券，只打67劑，打氣冷。

衛生局說，今明2天還各有百劑疫苗，設籍嘉市的市民在接種流感或新冠疫苗，除每種疫苗可贈送嘉市聯名款乖乖1包，設籍嘉市65歲以上民眾接種新冠JN.1疫苗再加碼贈送百元禮券，疫苗接種站服務對象流感疫苗為3歲以上，新冠疫苗為12歲以上，請民眾帶身分證及健保卡踴躍前往接種，衛福部已緊急採購疫苗，預計本月底前會配發，限定資格施打，請民眾勿恐慌。

流感疫情升溫，嘉義市衛生局昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。圖／嘉市府提供
流感疫情升溫，嘉義市衛生局昨天首日接種站，限量百劑很快用完，今明2天還各有百劑。圖／嘉市府提供

流感疫苗 疫情 衛生局

延伸閱讀

嘉市配合小花蛇提燈發放 加開3場流感疫苗接種

蔡亘晏染A流感「燒到40度」躺3天 不寫遺書有原因

台東公費流感疫苗剩500餘劑 僅開放各地衛生所施打

議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

相關新聞

寒流即將抵達全台大降溫 今天入夜至周末影響最劇烈

入冬第三波寒流即將影響台灣。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起，新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強環境...

寒流今殺到急轉冷 吳德榮：明起探5度低溫 大屯、七星山有望飄雪

寒流開始南下，中央氣象署發布低溫特報，下午起各地氣溫下降，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今傍晚起台中以北、...

寒流要來了 賈新興：苗栗以北探3度低溫、台北9.2度 大屯山可能下冰霰

寒流要來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天中午後至周日有受寒流影響的機率。預估今天深夜至明天...

寒流南下即將大降溫 鄭明典：就看雲街何時接近台灣

入冬第三波寒流南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，動態雲圖可以看到雲街往南延伸，前緣大約在長江口附近，速度不慢。台...

第3波寒流報到！下午全台急凍至少冷到下周一晨 高山降雪機率曝

水氣偏多，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。入冬第三波寒流今天南下，氣象署發布低溫特...

寒流又來…要冷到何時？專家揭數據：近10年冷最久冬天

入冬第三波寒流即將影響台灣，中央氣象署發布低溫特報提醒民眾，到下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象專家林得恩也發文指出，根據2016到2025的統計數據，今年是近10年以來，冬天冷最久的1年，民眾要特別注意低溫，尤其是北部及東北部地區的民眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。