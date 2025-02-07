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寒流又來…要冷到何時？專家揭數據：近10年冷最久冬天

聯合新聞網／ 綜合報導
林得恩指出今年冬天是近十年來「冷最久的一年」。聯合報系資料照
林得恩指出今年冬天是近十年來「冷最久的一年」。聯合報系資料照

入冬第三波寒流即將影響台灣，中央氣象署發布低溫特報提醒民眾，到下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象專家林得恩也發文指出，根據2016到2025的統計數據，今年是近10年以來，冬天冷最久的1年，民眾要特別注意低溫，尤其是北部及東北部地區的民眾。

氣象專家林得恩在臉書發文，表示今年是「近10年，冷最久的冬天」，根據2016年至2025年的統計，每年1月加上前一年的12月的天數，結果顯示2025達到「最低溫」的總天數，高達26天，還未算上2月的數據，就已經超過了其他年份的天數，是「冬天冷最久的1年」。

林得恩，今年的寒流一波接著一波，中間緩衝間隔的天數少，民眾總感覺冷到沒有盡頭，雖然目前只有3波寒流，不算太冷民眾已經不太敢脫下厚外套了，尤其是北部東北部的民眾，要特別注意冬季的低溫。

此外，林得恩也指出，今日（2/7）天氣有明顯變化，根據今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，自今天開始，臺灣氣溫一路呈「斷崖式」的下滑，越晚越冷，全台降溫都有感，北部及東北部地區最低溫下探攝氏7至10度，中部地區最低溫攝氏8至12度，南部地區最低溫預估攝氏10至15度，澎湖地區最低溫攝氏11至14度，金馬地區則在攝氏6至8度之間；最冷的時段則會落在2/8及2/9。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 天氣動態 寒流 氣溫

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