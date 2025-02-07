寒流即將抵達全台大降溫 今天入夜至周末影響最劇烈

入冬第三波寒流即將影響台灣。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起，新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強環境，氣溫將明顯下滑轉冷。預測北部及東部陰有短暫雨，高溫約15至18度，低溫約10至14度；中南部多雲或局部晴，高溫約19至24度，低溫約11至15度。

林孝儒表示，今晚起冷空氣進一步增強，各地氣溫將顯著下降，提前做好保暖準備。

周末持續受寒流影響，各地寒冷，林孝儒表示，北部及東部雲量較多，迎風側仍時有短暫雨可能，但降雨影響不大；中南部則為晴時多雲，天氣相對穩定。

不過，林孝儒表示，夜間受輻射冷卻影響，氣溫也將進一步下降。預測北部及東部高溫僅有12至15度，中南部14至18度，而各地低溫普遍可降至10至12度，中北部沿海空曠區或近山平地更是有機會探至5至9度低溫可能。

至於最冷時間點？林孝儒表示，今天入夜後至周末將是本波寒流影響最劇烈時段，注意防寒，特別是長輩、幼童及心血管疾病患者，須留意低溫可能帶來的不適。

下周一起寒流將逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣轉趨穩定， 以晴到多雲為主，降雨趨緩。不過，林孝儒表示，初步預測下周三晚間起，可能有鋒面南下並伴隨東北季風短暫增強，各地天氣轉為陰有雨，但冷空氣的強度倒是皆不如本周。

林孝儒說，周末這波寒流影響明顯，務必做好保暖措施，減少寒冷天氣帶來的健康風險。今晚至明晨配合水氣，預測中北部1500至2000公尺以上及各3000公尺以上山區不排除有固態降水機會，包括霰、雪、霜和霧淞等，若前往山區活動，留意道路可能結冰及能見度降低的影響，謹慎行車。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。