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寒流要來了 賈新興：苗栗以北探3度低溫、台北9.2度 大屯山可能下冰霰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天中午後至周日有受寒流影響的機率。預估今天深夜至明天清晨受寒流影響，苗栗以北空曠區有出現3至5度的低溫。台北氣象站預估，有出現9.2至10.2的低溫。本報資料照片
今天中午後至周日有受寒流影響的機率。預估今天深夜至明天清晨受寒流影響，苗栗以北空曠區有出現3至5度的低溫。台北氣象站預估，有出現9.2至10.2的低溫。本報資料照片

寒流要來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天中午後至周日有受寒流影響的機率。預估今天深夜至明天清晨受寒流影響，苗栗以北空曠區有出現3至5度的低溫。台北氣象站預估，有出現9.2至10.2的低溫。

至於高山降雪機率，賈新興說，今天深夜至周日清晨，北部2000公尺以上的高山，有降雪或雨夾雪或冰霰的機率，大屯山可能也有下冰霰的機率。

天氣部分，賈新興表示，明天至周日，北海岸、基隆、東北角及花東山區有零星短暫雨。下周一至下周二，東北角多雲。下周三受南來水氣影響，屏東及南台東有局部短暫雨，午後苗栗以南及花蓮有零星短暫雨。下周四中午前受鋒面影響，嘉義以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後受東北季風影響。

他說，下周五，嘉義以北及宜花東有零星短暫雨。下周六，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，傍晚起至16日中午前，受鋒面通過影響，台南以北有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。17日，受大陸冷氣團影響，桃園以北及宜花有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，元宵後氣溫開始稍回升，3月起氣溫回暖。降雨方面，元宵後至中旬止，有受鋒面影響的機率，降雨略偏多，2月下旬起，宜蘭仍有稍多的降雨，其它地區降雨偏少。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

寒流 賈新興

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