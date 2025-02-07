寒流今殺到急轉冷 吳德榮：明起探5度低溫 大屯、七星山有望飄雪

寒流開始南下，中央氣象署發布低溫特報，下午起各地氣溫下降，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今傍晚起台中以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）區域有新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣。

氣象署發布台中市濃霧特報，今天清晨苗栗及台中地區易有低雲或局部霧影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，氣溫持續下降中，今晨本島縣市平地的最低氣溫還在10度以上，平地最低氣溫約在12、13度。

他說，今天寒流迅速南下，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，氣溫陡降，愈晚愈冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右，並觸及入冬以來第3波寒流的標準，應注意保暖，農漁養殖業、慎防寒害發生。中南部多雲時晴，氣溫亦逐漸下降，天氣轉冷。北部15降至7度，中部9至19度、南部10至20度、東部9至19度。

至於寒流影響多久？吳德榮表示，明天至下周一清晨寒流籠罩，平地的最低氣溫將降至5度左右，應注意保暖，慎防寒害發生。明天大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率；周日至下周一晨水氣減少，轉乾冷，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部少量降雨的機率。

高山降雪機率部分，他表示，今天3000公以上高山有飄雪機率，例如合歡山；今晚至明天2000公尺左右包括太平山、拉拉山，及2000公尺以上高山例如合歡山有飄雪機率。北部1000公尺左右如大屯山、七星山頂則處在飄雪的臨界條件，「零度以下、有水氣」，能否順利飄雪或僅下冰霰、霧淞，都有機率，可密切觀察。

吳德榮表示，下周一白天至下周三逐日回暖，下周一、下周二各地晴朗穩定，日夜溫差很大，下周三南方水氣逐漸增多。下周四鋒面通過，轉雨降溫，冷空氣不強，但仍應觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。