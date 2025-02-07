1張圖看氣溫走勢 粉專：寒流下午南侵、北東陣陣雨勢
寒流即將抵達，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天午後起，入冬第三波寒流將正式南侵，預計從周末影響到下周一。由於這次有華南水氣通過，寒流前半段，也就是今天水氣多，北部、東部將陣陣雨勢，中南部雲也變多，陰天為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末雨勢變少，但也是最冷時刻，台南以北、宜花，最低下探9至10度，其他地方最低也有10至14度。冷意十足，要多留意，注意保暖。
下周一寒流減弱後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，觀察重點就會是下周中期的鋒面，目前看滿像春雨的，有可能全台一波雨勢，但實際情況還待觀察。可以確定的是，時序算是轉入冬末春初了，接下來天氣變化會非常快速。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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