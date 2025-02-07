第3波寒流報到！下午全台急凍至少冷到下周一晨 高山降雪機率曝

水氣偏多，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。入冬第三波寒流今天南下，氣象署發布低溫特報，下午起各地氣溫下降，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。台中以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣。

寒流南下，氣象署說，今晨各地低溫為14至16度，白天中部以北及宜花地區高溫略為下降，約16至19度，南部及東南部較為溫暖約22至24度，下午起各地氣溫迅速下降，入夜後低溫在中部以北及宜蘭地區約8至10度，其他地區11至13度，天氣非常寒冷。離島澎湖全天13至16度，金門9至17度，馬祖8至13度。

天氣方面，今天主要在迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，外出攜帶雨具備用，其他地區為多雲。

明天至下周一寒流影響，各地天氣寒冷，下周一寒流減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部及東北部8至20度，中部9至21度，南部10至22度，花東11至20度；澎湖11至17度，金門7至16度，馬祖5至11度。

下周二輻射冷卻影響，早晚天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。下周三鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

下周五東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其它地區早晚亦涼；北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周六、16日東北季風減弱，環境轉偏東風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一晚間馬祖及中南部，下周二及下周三金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。

近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全。今天至明天清晨，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率；今天傍晚至周日白天北部2000公尺以上、東北部1500公尺以上高山有局部降雪機率。

後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。