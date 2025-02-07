聽新聞
0:00 / 0:00

吳明賢憂AI生成數位毒品 影響年輕世代

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。 記者林伯東／攝影
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。 記者林伯東／攝影

在馬祖推行幽門桿菌篩檢胃癌的小醫師，一路當到台灣龍頭醫院院長，從小篤信佛教、相信因果的吳明賢表示，擔任醫師「不是特權，而是福分」，如弘一大師所說「莫忘世上苦人多」，應解決民眾痛苦，用知識、技術解決難題。

吳明賢笑說，從小熱愛武俠小說，嚮往俠士精神，當上醫師，正好實踐「大俠夢」，大俠需要一身好武功，才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠行俠仗醫，「為病患謀求幸福」就是自己對俠義的定義。期許自己，在院長位置上，集合目標、資源、人才，投注在有意義的事，促成改變，做到「以醫弘道」。

今年六十歲的吳明賢說，長久以來，「善的知識」成就了今天的自己，始終秉持著人生「四度」，專業的「身度」、跨域的「廣度」、為人的「溫度」、做事的「高度」，這些都是從老師與好友身上學來。

「開卷有益，書本就像降落傘，打開就有益處。」吳明賢說，從小善於讀書，也愛讀課外書，國小常讀佛經，深刻體認應將人生視為修行，解脫生老病死痛苦。

「現在已不流行心靈雞湯，數位毒品反而受年輕人歡迎。」吳明賢說，生成式人工智慧（ＡＩ）快速發展，容易生成真假難分的數位毒品，供年輕世代吸食。很多年輕人已不用臉書，但自己仍愛用臉書記錄生活，實踐作家沈從文所說「平凡生活都值得蒐藏，好好生活，滿滿紀錄，把生活活成一首詩。」

外界認為吳明賢是時間管理大師，在繁忙院長行政職中，竟還能寫書。對此，他表示，當院長後，將行政管理視為精力管理，而不是時間管理，平常仍抽空看書，只要看醫療專業以外的書，就是休息。平常則多爬郊山，精神好，體力好，就能提高工作效率，而能夠做自己喜歡的工作，做得有價值，即是幸福。

AI 毒品 醫師

延伸閱讀

影／台大院長吳明賢新書「行俠仗醫」 許金川讚：醫界新約聖經

「行俠仗醫 以醫弘道」台大院長吳明賢明下午簽書見粉絲

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

醫師看韓劇「外傷重症中心」有點難過 台大院長早說過

相關新聞

公費疫苗快用罄 卓揆拍板急增購流感疫苗10萬劑

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰昨天指出，公費疫苗一周內將用罄，因此同意衛福部再增購十萬...

老人得流感不一定發燒 有3徵兆速就醫

農曆年後流感疫情升溫，又因為大S流感病逝效應，引發民眾搶打流感疫苗。國泰醫院感染科主治醫師崔可忠表示，有些老年人罹患流感...

月薪70萬 連台大醫師都被挖角

年輕醫師樂於賺取醫美、自費手術等高薪，遠離急重症科等救命科別，台大醫院院長吳明賢昨在新書發表會上表示，去年共四名新竹台大...

健康主題館／流感重症4大警訊 掌握黃金就醫時間

農曆年後驚傳知名藝人大S因流感併發肺炎在日本猝死，引起社會震驚、國人搶打疫苗潮。肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫...

補助款未發？國光客運爆「延後發薪」 公路局再發聲：與事實不符

國光客運昨指出，因政府補貼未如期核撥導致1月薪資無法發放，交通部公路局今重申，歷年春節期間國道客運優惠補貼款申請，均在連...

非聽不可／預防胰臟癌、大腸直腸癌

如何預防與早期發現胰臟癌、大腸直腸癌預防與手術治療 主講： 台大醫院綜合診療部主任廖偉智 台北榮總大腸直腸外科醫師鄭厚軒 時間： 2月15日(六)上午10時至12時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。