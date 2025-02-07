吳明賢憂AI生成數位毒品 影響年輕世代

在馬祖推行幽門桿菌篩檢胃癌的小醫師，一路當到台灣龍頭醫院院長，從小篤信佛教、相信因果的吳明賢表示，擔任醫師「不是特權，而是福分」，如弘一大師所說「莫忘世上苦人多」，應解決民眾痛苦，用知識、技術解決難題。

吳明賢笑說，從小熱愛武俠小說，嚮往俠士精神，當上醫師，正好實踐「大俠夢」，大俠需要一身好武功，才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠行俠仗醫，「為病患謀求幸福」就是自己對俠義的定義。期許自己，在院長位置上，集合目標、資源、人才，投注在有意義的事，促成改變，做到「以醫弘道」。

今年六十歲的吳明賢說，長久以來，「善的知識」成就了今天的自己，始終秉持著人生「四度」，專業的「身度」、跨域的「廣度」、為人的「溫度」、做事的「高度」，這些都是從老師與好友身上學來。

「開卷有益，書本就像降落傘，打開就有益處。」吳明賢說，從小善於讀書，也愛讀課外書，國小常讀佛經，深刻體認應將人生視為修行，解脫生老病死痛苦。

「現在已不流行心靈雞湯，數位毒品反而受年輕人歡迎。」吳明賢說，生成式人工智慧（ＡＩ）快速發展，容易生成真假難分的數位毒品，供年輕世代吸食。很多年輕人已不用臉書，但自己仍愛用臉書記錄生活，實踐作家沈從文所說「平凡生活都值得蒐藏，好好生活，滿滿紀錄，把生活活成一首詩。」

外界認為吳明賢是時間管理大師，在繁忙院長行政職中，竟還能寫書。對此，他表示，當院長後，將行政管理視為精力管理，而不是時間管理，平常仍抽空看書，只要看醫療專業以外的書，就是休息。平常則多爬郊山，精神好，體力好，就能提高工作效率，而能夠做自己喜歡的工作，做得有價值，即是幸福。