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月薪70萬 連台大醫師都被挖角

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院院長吳明賢（右二）出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，前副總統陳建仁（中）、台大名譽教授林肇堂（右一）、肝基會董事長許金川（左二）等三恩師出席支持，左一為聯經出版總經理陳芝宇。記者林伯東／攝影
台大醫院院長吳明賢（右二）出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，前副總統陳建仁（中）、台大名譽教授林肇堂（右一）、肝基會董事長許金川（左二）等三恩師出席支持，左一為聯經出版總經理陳芝宇。記者林伯東／攝影

年輕醫師樂於賺取醫美、自費手術等高薪，遠離急重症科等救命科別，台大醫院院長吳明賢昨在新書發表會上表示，去年共四名新竹台大分院神經外科醫師被月薪七十萬挖角，這薪資已高於院長，「但醫師不該為獲得應有補償，而犧牲善良。」

吳明賢新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，內容集結自身臉書貼文，及寫給同仁院內信。他表示，撰寫臉書文章是對現狀有感而發，歷任台大院長少人針砭健保政策，「但若連台大院長都不敢言，那醫界誰還敢講？」制度既存在問題就必須發聲，無法袖手旁觀。

吳明賢表示，台灣健保制度實施卅年，但給付錯置，健保給付卻未著重於救命科別，反而集中在較輕鬆項目，導致年輕世代醫師不願投入「救命科」，難以抵抗高薪誘惑，而離開醫院。

吳明賢說，早該檢討制度，設法讓人留下來，但醫界卻一直沒人敢言，「身為台大院長，就不該只是拿蒼蠅拍，納涼、打蚊子！」盼更多下一代醫師能從事救死扶傷的醫療本業，別再往醫美或輕鬆科跑。

中研院士陳建仁、台大醫學院名譽教授林肇堂、肝基會董事長許金川等人昨也出席新書發表會，三人均為吳明賢恩師。許金川將該書比喻為「醫界新約聖經」，當場認購送給全台醫學生，盼作為行醫時參考。

許金川說，乍看封面「以醫弘道」四字，以為吳院長寫了武俠小說，出書義賣，用來挽救醫院收支難以平衡的難題，開卷後發現，內文行雲流水，充滿人文關懷。

他笑道，陳建仁應以前副總統身分，登高一呼，要文武百官都看這本書，「政府買這本書，立法院一定不會砍掉預算。」

陳建仁說，有幸擔任吳明賢的指導教授，這個學生聰明且研究嚴謹，在馬祖研究胃癌，不僅根除幽門桿菌，嘉惠全島居民，更確認幽門桿菌與胃癌風險間的關係。面對新冠疫情大流行，展現領導風範，沉著穩健面對百年大疫危機，令人佩服。

林肇堂讚許，吳明賢是被醫學耽誤的大文豪，被譽為「文青院長」，更是懸醫濟世的好醫師，台大醫院被稱為寶山醫院，年輕醫師向掌門人吳院長學習，不會空手而回。

台大醫學院 台大醫院 醫師

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