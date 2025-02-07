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寒流又來 今晚低溫、周日下探5度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

寒流一波接一波，中央氣象署指出，昨天寒流雖減弱，各地氣溫略有回升，但今天下半天起，又有另一波寒流影響台灣，各地愈晚愈冷，中部以北、宜蘭下探八度，最冷時間點落在周日清晨，西半部及宜花最低溫僅五度。

至於降雪機率，中部以北三千公尺以上高山，北部二千公尺以上高山都有機會降雪。氣象署昨也針對北北基、桃竹苗、台中、宜蘭、金門等九縣市發布低溫特報，今天傍晚，恐出現十度以下低溫，民眾外出要記得做好保暖。

氣象署預報員張竣堯說，今天寒流南下，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，西半部山區有零星短暫雨。周六至下周一清晨寒流影響期間，僅基隆北海岸、東半部地區有局部短暫降雨，大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

張竣堯說，受到寒流影響，今天白天中部以北、宜花溫度較昨天略降，約十六至十九度，南部及台東廿二至廿四度。但下午過後溫度迅速下滑，愈晚愈冷，中部以北、宜蘭低溫八至十度，北部近山區及空曠地區再下降二至三度，最低溫下探五度，其他地區低溫為十一至十三度。

張竣堯說，這波寒流最冷落在周日清晨，西半部、宜花地區低溫八至十四度，中南部低溫十至十二度，空曠地區同樣再低二至三度。

氣象署表示，下周一清晨仍受寒流影響，各地仍會出現十度以下低溫，但白天逐漸回溫且回升幅度大，各地整天溫度約廿度，感受明顯溫暖。

寒流 氣象署

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