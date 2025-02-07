健康你我他／提早半小時起床 跟帥哥做健身操

過去一年，身體大抵健康，各項健檢數字正常，唯肩頸痠痛，腰臀若久站久坐也會痛，得經常復健拉腰、拉脖子、電療等，可短暫緩解，但只治標，過沒幾天症狀依舊。

逃不過網路誘惑，常不自覺戴上老花眼鏡低頭滑手機，臉書、微信、LINE，一刷再刷。眾多資訊讓大腦和身體都不堪負荷，導致精神不濟，腰痠背痛，曾因五十肩發作痛徹心扉，就醫打了類固醇。

總是以忙碌為藉口，把醫師叮嚀要運動拋諸腦後，要嘛就是三分鐘熱度。曾上過一堂瑜伽課，老師說我的肢體比七、八十歲的人還僵硬，後來就打了退堂鼓。

新的一年該下決心了。清晨五點半鬧鐘響起，漱洗後喝杯溫開水，打開手機視頻是「千年等一回」的3分鐘健身廣場舞，領舞的是位帥哥，舞姿瀟灑不拘，收放自如。「千年等一回，等一回，啊啊…」在高勝美深情婉轉的歌聲中，我跟著影片扭腰擺臀，甩手踮腳，抬頭擴胸，幾個來回，全身已微微滲汗，然後洗澡，再吃早餐出門上班。

白娘子等了一千年才等到許仙，但健康不能等。我的新年健康計畫，就是告別痠痛。每天提早半小時起床，跟著影片做15分鐘健身操，不必在大庭廣眾下因肢體不協調而感到羞怯。運動是良藥，因久坐腰痠背痛的症狀改善許多。人也變得精神。

人生要靠自己，健康也是。