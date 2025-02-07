聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／提早半小時起床 跟帥哥做健身操
過去一年，身體大抵健康，各項健檢數字正常，唯肩頸痠痛，腰臀若久站久坐也會痛，得經常復健拉腰、拉脖子、電療等，可短暫緩解，但只治標，過沒幾天症狀依舊。
逃不過網路誘惑，常不自覺戴上老花眼鏡低頭滑手機，臉書、微信、LINE，一刷再刷。眾多資訊讓大腦和身體都不堪負荷，導致精神不濟，腰痠背痛，曾因五十肩發作痛徹心扉，就醫打了類固醇。
總是以忙碌為藉口，把醫師叮嚀要運動拋諸腦後，要嘛就是三分鐘熱度。曾上過一堂瑜伽課，老師說我的肢體比七、八十歲的人還僵硬，後來就打了退堂鼓。
新的一年該下決心了。清晨五點半鬧鐘響起，漱洗後喝杯溫開水，打開手機視頻是「千年等一回」的3分鐘健身廣場舞，領舞的是位帥哥，舞姿瀟灑不拘，收放自如。「千年等一回，等一回，啊啊…」在高勝美深情婉轉的歌聲中，我跟著影片扭腰擺臀，甩手踮腳，抬頭擴胸，幾個來回，全身已微微滲汗，然後洗澡，再吃早餐出門上班。
白娘子等了一千年才等到許仙，但健康不能等。我的新年健康計畫，就是告別痠痛。每天提早半小時起床，跟著影片做15分鐘健身操，不必在大庭廣眾下因肢體不協調而感到羞怯。運動是良藥，因久坐腰痠背痛的症狀改善許多。人也變得精神。
人生要靠自己，健康也是。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言