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健康主題館／流感重症4大警訊 掌握黃金就醫時間

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
流感以發高燒及出現流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主，並且會伴隨全身性肌肉痠痛。圖╱123RF
流感以發高燒及出現流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主，並且會伴隨全身性肌肉痠痛。圖╱123RF

農曆年後驚傳知名藝人大S因流感併發肺炎在日本猝死，引起社會震驚、國人搶打疫苗潮。肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁表示，其實預防流感重症並不難，只要掌握黃金就醫的流感四大症狀警訊，以及增強免疫力的三大關鍵要訣，就可以遠離流感的威脅。

流感重症 老小高危險群

近期國內感冒、流感、新冠病毒、諾羅病毒、呼吸道融合病毒等病毒大集合，不少人紛紛出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽、發燒等症狀而掛病號。粘曉菁說，病毒感染大多以「輕微發燒」及「上呼吸道症狀」為主，若伴隨全身性肌肉痠痛、高燒等，就要注意是否感染流感。

尤其要特別留意，65歲以上老人及5歲以下幼童，一旦出現活動力下降或持續高燒超過38℃，且服用退燒藥仍高燒不退，甚至還有全身肌肉痠痛、倦怠無力等症狀，必須盡速就醫。

高燒不退 需要特別警覺

1.年幼或年長族群若發燒超過39℃，且服用退燒藥後，體溫仍降不下來，可能因病毒感染，導致身體反應降低，需特別警覺。

2.出現呼吸不順、胸悶症狀，甚至血氧濃度降至90%左右，恐會影響氧氣供應。

3.症狀持續惡化，例如發燒加重、全身倦怠無力，或合併其他併發症時，應提高警覺。

4.從流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，轉移至頸部以下症狀，如咳痰困難、講話或爬樓梯費力、呼吸急促、無法平躺睡覺等，代表病情已達危險程度，應及早就醫，以免延誤治療。

感染流感 注意症狀變化

粘曉菁強調，一旦感染流感，記得多喝水、多休息，並隨時注意症狀變化，適時服用藥物也能恢復健康。流感快篩劑確診，即可使用抗病毒藥物，通常在出現症狀48小時內投藥的效果最好。另外，高危險族群也可每年接種流感疫苗來增強抵抗力。

如果是一般感冒，或合併細菌感染情況，如鼻涕或痰液變黃、甚至變綠，症狀並非典型病毒感染，粘曉菁說，此時需使用抗生素治療。

掌握三要訣 增強免疫力

避免流感重症，粘曉菁指出，除了高危險群接種疫苗，民眾自我免疫力的提升也非常重要。建議掌握三大關鍵要訣：吃好、睡飽、多運動，平時保持良好生活習慣，勤洗手、外出戴口罩，維持環境清潔、消毒日用品等，自我防護才是根本之道。

至於計畫出國的民眾，行前可掛「旅遊醫學門診」，除了準備一般緩解症狀的藥物，如退燒藥、喉嚨痛藥、非類固醇類消炎止痛藥、化痰藥等，部分國家如有特殊傳染疾病，出發前可施打疫苗來增加保護力。

流感疫苗 發燒 諾羅病毒

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