老人得流感不一定發燒 有3徵兆速就醫

農曆年後流感疫情升溫，又因為大S流感病逝效應，引發民眾搶打流感疫苗。國泰醫院感染科主治醫師崔可忠表示，有些老年人罹患流感不一定會有發燒症狀，若延誤治療時間，當心併發重症出現「大白肺」，必須插管治療。

由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，傳染力高、病毒變異快速，抵抗力差的高危險群感染後容易導致併發症。崔可忠指出，有些老年人的症狀不明顯，也不一定會有典型的發燒症狀，易忽略肌肉痠痛、疲憊感，延遲就醫時間。

年紀愈大、抵抗力愈差、流感重症風險愈高。崔可忠說，發燒是人體免疫系統的反應，表示身體啟動免疫防禦機制，但老年人的免疫功能普遍下降，有些人可能出現「低燒」，僅體溫些微升高，誤以為只是一般感冒。他強調，若長輩有胸痛、呼吸困難或急促、痰液變濃等徵兆，應盡速就醫，把握治療黃金時間。

崔可忠指出，在流感併發重症的個案中，不幸死亡的患者大多為幼童、老年人，主因還是身體的抵抗力。但是年輕人若有肥胖問題、抽菸習慣、缺乏運動、作息不正常等，恐增併發重症的風險。

「流感並非只是重感冒。」崔可忠說，流感造成併發症的機率比其他呼吸道疾病高很多，尤其是病毒破壞免疫系統，併發細菌感染時，可能進一步變成肺炎，X光一照，整個肺部都變白了，氣體無法順暢交換，患者嚴重喘咳、呼吸不過來，就必須插管治療。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，新冠疫情之後，民眾出國旅遊頻繁，各國機場宛如「病毒大熔爐」，尤其是長時間待在狹窄的機艙內，很難維持良好的社交距離，因此呼籲只要符合公費流感疫苗的資格、甚至自費都 要接種疫苗，提升群體免疫力，降低個人重症風險。

很多人擔心疫苗的副作用，包括疼痛、紅腫、發燒、倦怠等輕微反應，其實大約1、2天內即可恢復。「與其擔心疫苗的副作用，更應該考量染病後的嚴重性」，陳志道說，流感因為比一般感冒易引發重症，因此要打疫苗預防，千萬不要心存僥倖，或以為得了之後有「無敵星星」，流感病毒有許多種病毒株，得過其中一種仍有感染機率。