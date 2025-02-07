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非聽不可／預防胰臟癌、大腸直腸癌

聯合報／ 本報訊

如何預防與早期發現胰臟癌、大腸直腸癌預防與手術治療

主講：

台大醫院綜合診療部主任廖偉智

台北榮總大腸直腸外科醫師鄭厚軒

時間：

2月15日(六)上午10時至12時

地點：

國家圖書館B1多功能展演廳

台北市中正區中山南路20號

洽詢：

02-8786-0556

心臟疾病的預防與保健、毒物和癌症的預防與治療

主講：

台大醫院老年醫學部主任蔡佳醍

台北榮總臨床毒物部主任楊振昌

時間：

2月15日(六)

上午10時至12時、下午2時至4時

地點：

新北市立圖書總館演講廳

新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：

02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書總館

主任 台大醫院

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