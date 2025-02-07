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非聽不可／預防胰臟癌、大腸直腸癌
如何預防與早期發現胰臟癌、大腸直腸癌預防與手術治療
主講：
台北榮總大腸直腸外科醫師鄭厚軒
時間：
2月15日(六)上午10時至12時
地點：
國家圖書館B1多功能展演廳
台北市中正區中山南路20號
洽詢：
02-8786-0556
心臟疾病的預防與保健、毒物和癌症的預防與治療
主講：
台大醫院老年醫學部主任蔡佳醍
台北榮總臨床毒物部主任楊振昌
時間：
2月15日(六)
上午10時至12時、下午2時至4時
地點：
新北市立圖書總館演講廳
新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：
02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書總館
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