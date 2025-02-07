在宅急症照護 高齡患者、家屬免奔波

衛福部去年7月起推動在宅急症照護，台南4家醫院共收101案，奇美醫院占90案，院方昨天發表服務成果，指患者回到熟悉的環境接受治療，身心健康更舒暢，病也好得快；至於走到生命末期病患，也能在家善終。

94歲吳姓老婦去年12月到奇美醫院急診，被診斷為肺炎合併尿道感染，醫生建議住院治療，但老婦堅持返家，轉由在宅急症照護團隊接手，透過跨領域醫療團隊到老婦家中，繼續診斷治療。

奇美醫院急診醫學部主治醫師陳殿和說，吳婦剛返家時，意識時而模糊，情況不樂觀，家屬也簽署不施行心肺復甦術，只為完成老婦在家善終的心願。醫療團隊以便攜式超音波檢查，同時治療肺炎及尿道感染，經14天在宅照護，情況逐漸改善，過年前還去美髮店梳妝打扮，與家人開心過年後，轉介至安寧居家療護，前天在家人的陪伴下安詳離世。

陳殿和說，在宅急症照護透過高端設備與遠端監測技術，讓患者在家中接受治療，提升醫療效率，對肺炎、尿道感染及軟組織感染等高齡患者，多一項醫療選擇。

陳殿和說，患者回到熟悉的環境接受治療，免去急診等床的煎熬，讓身心健康更舒暢，疾病也好得快，避免患者院內感染，並可減輕患者及家屬往返醫院奔波的負擔。

奇美醫院急診醫學部高齡急診科主任黃建程表示，在宅急症照護目前以肺炎、尿道感染及軟組織感染為主，經統計，在宅病人比急診高齡病人的再返急診率、再住院率及1個月內死亡率，都明顯下降。病人與家屬普遍認為在熟悉的居家環境中接受治療，更舒適還有助於康復。

台北萬芳醫院預防醫學暨社區醫學部副主任楊智皓說，一名近80歲長者長期臥床導致臀部褥瘡，因糖尿病、泌尿道等問題導致血糖不穩，甚至病情加重，他很排斥去醫院，後來使用在宅急症照護，逐漸康復，讓他印象深刻。

台中市在宅急症照護共173家醫療院所參與，共收案103人。童綜合醫院表示，有名8旬老翁因尿路感染發燒急診，因不忍老伴到醫院照護，兒子又上大夜班，決定在宅照護。後來老翁病情改善，讓醫師認為是立意良好的計畫。