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公費疫苗快用罄 卓揆拍板急增購流感疫苗10萬劑

聯合報／ 記者黃婉婷李青縈李春／連線報導
全台疫苗搶打潮 全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰昨拍板，衛福部再增購十萬劑流感疫苗，提供六十五歲以上長者、學齡前幼兒等十一類高風險族群。記者李青縈／攝影
全台疫苗搶打潮 全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰昨拍板，衛福部再增購十萬劑流感疫苗，提供六十五歲以上長者、學齡前幼兒等十一類高風險族群。記者李青縈／攝影

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰昨天指出，公費疫苗一周內將用罄，因此同意衛福部再增購十萬劑流感疫苗，提供六十五歲以上長者、學齡前幼兒等十一類高風險族群。

最快20日供高風險接種

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，將邀請五家疫苗廠商討論供貨狀況，最快本月廿日供高風險族群接種。

十一類高風險族群包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、六個月以上至國小入學前幼兒和孕婦、六個月內嬰兒之父母、高中職以下學生、具有潛在疾病者（包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者）、醫事及衛生防疫相關人員、托育人員、安養或長照機構受照顧者及員工、禽畜相關及動物防疫人員。

秋冬是流感高峰期，加上大Ｓ效應，導致國內流感疫苗需求大增。行政院發言人李慧芝昨在記者會轉述，卓榮泰會中指出，去年度公費流感疫苗共六百五十八萬劑，自去年十月開打，提供六十五歲以上長者、幼兒等十一類高風險接種，截至去年十二月仍剩餘約八十萬劑，今年一月開放全國年滿六個月以上民眾接種。 

卓榮泰表示，近日因為相關不幸事件，民眾疫苗接種需求大增，但公費流感疫苗預計一周內用完，因此他同意衛福部再增購十萬劑公費流感疫苗，提供十一類高風險族群，減少重症與死亡風險。

卓揆提到，目前自費疫苗依然充足，鼓勵民眾自費施打；他也請衛福部盡速依法辦理疫苗增購作業，確保疫苗迅速到位，另請地方政府妥善規畫接種作業，提供便民接種服務。 

不需快篩即可開立藥劑

因應流感疫情高峰，疾管署自去年十二月中旬起至今年二月底，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少憾事發生。

香港也現搶打疫苗熱潮

大Ｓ過世提升流感疫苗接種意願不只發生在台灣，香港也出現類似情況。

香港近日出現搶打流感疫苗熱潮，部分診所已現疫苗不足。同時香港衛生防護中心表示，香港一月初踏入冬季流感季節，目前個案仍在攀升，看不到何時到峰頂，流感高峰期至今，香港已記錄到一九九宗需入住深切治療或死亡的成人流感個案。

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