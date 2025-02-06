不捨父受病痛折磨！27歲兒捐腎救父

59歲洪男洗腎多年，心臟功能不佳又凝血異常，27歲兒子不捨父親受病痛折磨，捐腎救父，經接受台中榮總醫療團隊以達文西機器手臂輔助移植腎臟，洪男術後當晚即恢復排尿功能，傷口也無血腫，擺脫洗腎人生。

台中榮總泌尿醫學部醫師楊晨洸說，洪男有心肌梗塞病史，過去心臟已放置過支架，經心臟內科醫師檢查後建議，即使做移植手術也不可以全面停用抗凝劑，只能暫停1項口服抗凝血藥物，否則恐併發更嚴重的致命風險。

楊晨洸說明，移植腎臟時要連接縫合的血管位於身體相對深處，捐贈者的血管相對較細，面對出血風險和心臟風險的兩難，選用達文西手術輔助可減少大範圍的剝離，有效降低出血量，由傳統手術的200毫升至300毫升，減少至50毫升以下，且不需完全停用抗凝劑。

楊晨洸指出，達文西手術可減少出血量，透過達文西手術的內視鏡視野，更容易連接身體深處的血管，高出血風險個案體現達文西手術的優勢。