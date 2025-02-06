不捨父受病痛折磨！27歲兒捐腎救父

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
洪男接受達文西手臂輔助移植腎臟，恢復腎臟功能。圖／台中榮總提供
洪男接受達文西手臂輔助移植腎臟，恢復腎臟功能。圖／台中榮總提供

59歲洪男洗腎多年，心臟功能不佳又凝血異常，27歲兒子不捨父親受病痛折磨，捐腎救父，經接受台中榮總醫療團隊以達文西機器手臂輔助移植腎臟，洪男術後當晚即恢復排尿功能，傷口也無血腫，擺脫洗腎人生。

台中榮總泌尿醫學部醫師楊晨洸說，洪男有心肌梗塞病史，過去心臟已放置過支架，經心臟內科醫師檢查後建議，即使做移植手術也不可以全面停用抗凝劑，只能暫停1項口服抗凝血藥物，否則恐併發更嚴重的致命風險

楊晨洸說明，移植腎臟時要連接縫合的血管位於身體相對深處，捐贈者的血管相對較細，面對出血風險和心臟風險的兩難，選用達文西手術輔助可減少大範圍的剝離，有效降低出血量，由傳統手術的200毫升至300毫升，減少至50毫升以下，且不需完全停用抗凝劑。

楊晨洸指出，達文西手術可減少出血量，透過達文西手術的內視鏡視野，更容易連接身體深處的血管，高出血風險個案體現達文西手術的優勢。

楊晨洸強調，台中榮總腎臟移植存活率高達97％，院內每年約有20到40例腎臟移植個案，不過仍伴隨一些併發症的風險，如疼痛、傷口感染、出血、血栓、器官排斥及抗排斥藥之副作用等，有凝血問題的患者，應妥善控制防範出血風險。

醫師楊晨洸說明，洪男術後透過超音波檢查移植腎的血流灌流量，可確認移植腎功能正常。圖／台中榮總提供
醫師楊晨洸說明，洪男術後透過超音波檢查移植腎的血流灌流量，可確認移植腎功能正常。圖／台中榮總提供

台中榮總 手術 風險

延伸閱讀

咖啡有益心臟健康？ 專家曝「對心臟最不好」的咖啡：加了什麼很重要

健身網紅驟逝！心臟病發享年38歲　社群突發詭異詛咒文

大S赴日不幸辭世 感冒能泡溫泉？醫揭1關鍵疾呼：恐增心臟負擔

41歲男登高山喘出心房中隔損 心臟修補手術後開心想爬玉山

相關新聞

財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

今（6）日開獎的威力彩頭獎連29摃，頭獎累積金額9.62億元累入下期，下一期10日開獎的威力彩頭獎預估銷售3.7~3.9...

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

明天寒流南下，清晨及白天感受還不明顯，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅...

預算被砍！衛福部喊「節電」祭5大調整 限縮記者室使用掀議

立法院會在1月21日三讀通過今年中央政府總預算案，合計刪減約2076億元，刪減金額創史上新高，行政院表示將「樽節預算」。...

又濕又冷…「台灣冷吱吱」寒流報到低溫探6度 下周三轉春季型天氣

入冬第三波寒流明天報到，要注意保暖。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，寒流明天南下影響至...

補助款未發？國光客運爆「延後發薪」 公路局再發聲：與事實不符

國光客運昨指出，因政府補貼未如期核撥導致1月薪資無法發放，交通部公路局今重申，歷年春節期間國道客運優惠補貼款申請，均在連...

書單曝光！蔣萬安逛書展秀「必備神物」 狂買20本書興奮喊：滿載而歸

台北市長蔣萬安昨天逛世貿一館舉辦的國際書展，蔣也在臉書將自己的書單大公開，並且貼文「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。