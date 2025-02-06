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大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看2.1億元

中央社／ 台北6日電

大樂透第114020期今晚開獎。中獎號碼為18、42、02、05、45、19，特別號11；派彩結果，頭獎槓龜，連4槓，下期（7日）預估銷售新台幣1.8至2.0億元，頭獎金額上看2.1億元。

貳獎2注中獎，各得獎金146萬7132元。

6日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出16組，總中獎注數為17注，其中15組為1注獨得，1組由2注均分；本期小紅包開出31組，總中獎注數為32注，其中30組為單注中獎，1組為2注均分。

截至本期為止，累積開出大紅包組數為319組，剩餘161組，累積開出小紅包組數為494組，剩餘306組，次期（7日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

春節大紅包：02、16、04、38、36、28、27、32、48；春節小紅包：07。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

春節 紅包

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