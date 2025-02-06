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財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

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財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
威力彩29連摃，頭獎上看10億元。圖／聯合報系資料照片
威力彩29連摃，頭獎上看10億元。圖／聯合報系資料照片

今（6）日開獎的威力彩頭獎連29摃，頭獎累積金額9.62億元累入下期，下一期10日開獎的威力彩頭獎預估銷售3.7~3.9億元，頭獎預估上看10.8億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。

至於還在春節加碼活動中的大樂透，頭獎進入連4摃，1.67億元的頭獎累積獎金累入下期，明（7日）開獎的大樂透預估銷售1.8~2.0億元，頭獎預估上看2.1億元。

大樂透春節大紅包小紅包開獎結果：100萬元的春節大紅包獎項共開出16組，其中有15組為1注獨得100萬元獎金，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為17注。

10萬元的春節小紅包獎項本期共開出31組，其中30組為1注獨得10萬元獎金，其餘1組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為32注。

大樂透的春節加碼活動自1/24起實施至2/12元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。

截至6日晚間為止，100萬元春節大紅包獎項已送出319組，10萬元的春節小紅包獎項送出494組，春節大紅包、

大樂透 威力彩 春節 紅包 頭獎

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