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大S香消玉殞 診所協會全聯會：願台灣人珍愛醫療資源

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。聯合報系資料照
女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。聯合報系資料照

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本過世，讓許多民眾不捨。中華民國診所協會全國聯合會表示，台灣目前的醫療制度，雖然治療疾病的健保醫療給付遠不如其他國家，但醫護人員仍然本著醫護初衷盡心盡力照顧病患，希望民眾珍惜當下良好的醫療環境。

有在日本執業的台灣籍醫師於社群平台Threads指出，日本的醫療分級制度很嚴格，不像台灣可直接到醫學中心掛號看診，通常要到大醫院寫介紹信，才有機會接受進一步治療。診所協會全聯會表示，大S的驟逝，大家除了不捨與難過，更多的是對她身處在科技先進的日本，竟罹病後短短幾日就因此離世。

衛福部預估，本周流感疫情有上升趨勢，最快下周會反轉下降。診所協會全聯會指出，最近多數基層診所的門診量能衝破過往的高峰，醫護人員照護病患的量能也因此到達極限，政府據全國人民高風險族群、老人、嬰幼兒及醫護人員等族群，每年準備公費疫苗及自費疫苗，讓流感對民眾的傷害程度減到最低，共同度過疫情考驗。

「過年後，急診室很多病患，非常壅擠。」大林慈濟醫院急診部主任李宜恭說，冬季以來，急診室以感染諾羅病毒、流感的患者為最大宗，其中諾羅病毒因經糞口途徑傳播，單人或多人吃下不潔食物後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等情況，且是「一人中標，一家老小都要就醫」，流感則經飛沫途徑傳播，會有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，隨著氣溫變低、溫差過大增加確診數。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，全國公費流感疫苗昨天接種約4.6萬劑疫苗，剩餘約4.3萬劑，今天也已提報行政院緊急同意增購10萬劑流感疫苗，最快2月20日提供民眾接種疫苗。李宜恭建議，民眾除了穿衣禦寒、戴口罩並維持衛生習慣，非高風險族群也宜優先給長者、幼童、孕婦、慢性病患者等高風險族群接種疫苗。

診所協會全聯會指出，台灣的醫療成果是過去先進的努力及民眾支持下才能有今天的局面，期待民眾珍惜當下良好的醫療環境，給辛苦照顧病患的醫療人員最大鼓勵，讓政府制訂更好的醫療政策。

大S 流感疫苗

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