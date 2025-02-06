補助款未發？國光客運爆「延後發薪」 公路局再發聲：與事實不符

國光客運昨指出，因政府補貼未如期核撥導致1月薪資無法發放，交通部公路局今重申，歷年春節期間國道客運優惠補貼款申請，均在連假結束後，由客運業者依實際營運資料提送各區監理所審核後撥款，國光客運說法與事實不符。

公路局指出，目前國光客運尚未提出114年春節國道客運票價6折優惠相關資料申請撥款，已聯繫該公司儘速彙整售票資料提出申請，監理所收件後審核無誤，約1周即可撥付補貼款。

另有關公路局對於公路客運及國道客運相關票差或虧損補貼，公路局指出，依規定業者每2個月申請1期票差補貼、每4個月申請1期虧損補貼，若客運業者提供資料完整無誤，各區監理所均以最快速度審核，約1周就會撥款，去年的票差或虧損補貼，全台29家於年前提出申請的客運業者，均於1月23日前全數撥款完畢，以協助業者因應年關資金需求。

針對國光客運反映「政府還有9千餘萬元補貼款項未撥款入帳，影響資金運用，導致員工1月薪資無法如期匯入」，公路局重申，該政府補貼款包含地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，本局虧損及票差補貼約6500餘萬元，國光客運於2月4日才送出2400萬元補貼申請，經審核因資料遺漏業者於2月5日再補件，監理所審查確認後即通知該公司，並於2月6日親送發票即辦理撥款入帳，其餘4100餘萬元國光客運尚在整理資料尚未提出申請，已與業者聯繫並提供協助，全國29家國道客運也僅國光客運延發薪資。

針對國光客運所提目前運價無法如實反映成本部分，公路局表示，國道客運運價原則每2年檢討一次，由中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會蒐集各業者意見後向該局提出申請，上次檢討調整為去年5月，國光客運公司如對於運價有相關意見或建議，即可於今年蒐集相關營運數據資料向公會反映，請公會於明年運價檢討時提出，公路局會依規定程序審核並依業者實際營運資料來檢討運價是否調整。