預算被砍！衛福部喊「節電」祭5大調整 限縮記者室使用掀議

立法院會在1月21日三讀通過今年中央政府總預算案，合計刪減約2076億元，刪減金額創史上新高，行政院表示將「樽節預算」。媒體利用記者室傳遞資訊發稿，衛福部決定限縮媒體使用記者室，宣布為節省電費，假日記者室不開放、平日僅開放至晚上6時；記者會結束後，記者隨即離開會場不可停留。

衛福部遭刪媒體政策及業務宣導費60%，通刪水電費10%，通刪一般事務費10%。衛福部記者室位在衛福部大樓一樓，平常作為衛福部政令宣導記者會場地以及媒體寫稿場所；衛福部因今年度預算調整，祭出五大事項如下：

1.為撙節電費支出，除特殊時間臨時召開記者會外，記者室僅上班日開放，假日不開放。 2.平時上班日記者室開放時間為：早上8點至晚上6點。（如遇特殊時間召開記者會，原則上延後2小時關閉記者室） 3.新聞發布室（原東側藝廊）在召開完記者會後，請各位媒體朋友移步到記者室寫稿，新聞發布室待整理後隨即關閉。 4.為撙節影印機相關費用，今年暫不開放列印紙張服務。 5.因應通刪一般事務費10%，今年暫不提供咖啡及茶點服務。

針對衛福部記者會使用時間遭限縮，引發媒體記者討論並反應意見，有記者表示，「記者室不是天天都用，這樣的限時規範僅是增加記者不便，能省到多少經費？還請重新考慮。」有人反應不需要茶點，但是希望發稿的時間不要這樣受限。

記者致電衛福部次長林靜儀反應問題訴求後，她表示，了解媒體需求，會再討論記者室開放時間，需要讓媒體發稿便利，但目前確實在公關媒體費用有明顯刪減，因此必須調整預算運用。