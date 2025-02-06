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「把住院醫師當家人」霸氣加碼10倍表揚獎金 彰基住院醫師擠破頭

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心今天表揚24 位表現卓越的住院醫師，總院長陳穆寬（前排右5）強調，醫學中心不只是訓練醫師，更是陪伴年輕醫師成長的地方。圖／彰基提供
彰基醫學中心今天表揚24 位表現卓越的住院醫師，總院長陳穆寬（前排右5）強調，醫學中心不只是訓練醫師，更是陪伴年輕醫師成長的地方。圖／彰基提供

彰基醫學中心為推動改革，曾造成「白色巨塔」內人事紛擾，彰基總院長陳穆寬今天表揚24位優秀的住院醫師時，將原本每人5000元獎金，霸氣地提高10倍達5萬元，共發放120萬獎金。彰基表示，彰基新進PGY醫師過去常招不滿，現在300人搶50個名額，證明改革成功。

彰基醫學中心表示，在2019年以前，彰化基督教醫院的新進PGY醫師經常招不滿，甚至還只有報到率36%的窘境，讓醫院人力荒即衍生相關問題。然而，自從總院長陳穆寬上任後，徹底翻轉，2020 至2024學年度，彰基PGY已連續5年滿招，甚至快300名爭搶50位左右的名額，不夠優秀，根本進不來彰基。

陳穆寬今天表揚優秀住院醫師時表示，很多傳統的醫學中心都會表揚優秀住院醫師，但彰基過去卻沒有辦，「因為根本沒有住院醫師可以選！」因為彰基近年來的積極改革，造成目前人才搶著進來彰基，唯有一流的醫學中心，才能吸引一流人才，目前彰基住院醫師陣容堅強，足以與世界一流的醫學中心並駕齊驅。

陳穆寬強調，醫學中心不只是訓練醫師，更是陪伴年輕醫師成長的地方，讓他們找到適合自己的發展方向，不論是專科深造、學術研究，成為良醫，彰基都是最堅實的後盾。

「把住院醫師當家人，不是當工人」陳穆寬說，這不是口號，而是行動，彰基從薪資、教學訓練、輪休制度、到身心健康照護，全方位優化住院醫師福利，讓他們沒有後顧之憂，專心投入訓練，而且除假期保障外，各類獎金舉凡端午、中秋、年終獎金、PGY 留任獎金等，一個都不少，甚至還有專科學會年費補助、國內外公費進修假，讓住院醫師的專業精進。

「我們不只是培養住院醫師，更希望他們成為更好的自己！」陳穆寬說，現今的時代已經不一樣了，年輕醫師對生活、對生涯都更有自己的主見與想法，彰基要致力讓優秀的住院醫師，在彰基這塊「好土」上滋養茁壯。

彰基醫學中心總院長陳穆寬今天表揚優秀住院醫師時強調，醫學中心不只是訓練醫師，更是陪伴年輕醫師成長的地方。圖／彰基提供
彰基醫學中心總院長陳穆寬今天表揚優秀住院醫師時強調，醫學中心不只是訓練醫師，更是陪伴年輕醫師成長的地方。圖／彰基提供

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